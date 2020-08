Charles Barkley prédit « un énorme avantage » aux Warriors

Les meilleures équipes de la NBA se disputent le titre dans cette bulle à Disney. Même si les dates de la saison prochaine ne sont pas encore connues, on peut penser que les franchises engagées pour la fin de cet exercice vont devoir enchaîner. Avec cette idée en tête, Charles Barkley a réalisé une prédiction pour 2020-2021. En effet, pour le consultant de TNT, les Golden State Wariors vont profiter de ce contexte pour retrouver les sommets. Car en plus de récupérer Stephen Curry et Klay Thompson, la franchise californienne va revenir avec un temps de repos bien plus important.

"Je crois que les Warriors vont avoir un énorme avantage la saison prochaine. Tout d'abord, ils seront reposés et vont avoir Klay puis Steph de retour. Puis il a Andrew Wiggins, un choix bien placé à la Draft. Dans le même temps, les autres équipes vont accumuler de la fatigue. Je pense que ça va représenter un vrai tournant, dans un sens ou dans l'autre. Même si la NBA repousse la reprise, ça sera la même chose. Je pense que les Dubs vont bien profiter de cet avantage", a assuré Charles Barkley.

En bonne santé, Golden State dispose effectivement des armes pour rapidement revenir dans le Top de la NBA. En tout cas, ils seront attendus au tournant par Charles Barkley...