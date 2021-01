Charles Barkley doute sérieusement du nouveau Big Three des Nets

Les Brooklyn Nets ont misé très gros sur James Harden. Avec ce trade XXL, la franchise a pris une décision forte. Le GM Sean Marks l'a très bien expliqué : il a reçu des garanties sur la formation du trio entre Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais de son côté, Charles Barkley n'a pas été convaincu.

Car malgré le talent des trois joueurs sur le papier, l'ancien intérieur des Philadelphia Sixers doute sérieusement de leur complémentarité. A l'exception de KD, les deux autres stars de Brooklyn ont besoin du ballon pour s'exprimer. Et le consultant de TNT sent un problème à venir chez les Nets...

"KD, il est passé des 'Splash Brothers' aux 'Dribble Brothers'. Le seul mec de ce trio qui a déjà prouvé qu'il n'était pas égoïste selon moi, et pas seulement un joueur qui joue pour lui, c'est KD. Quand il a signé à Golden State, il a donc accepté de se sacrifier pour le collectif.

James Harden et Kyrie Irving n'ont jamais montré qu'ils voulaient simplement gagner, que c'était le plus important. Ils se préoccupent beaucoup de leurs statistiques. Je ne pense pas qu'ils vont accepter de se sacrifier. Ils vont avoir moins de tirs en plus...", a ainsi prévenu Charles Barkley.