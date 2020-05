Charles Barkley dézingue l’idée « stupide » d’un tournoi à Vegas ou Disney

Charles Barkley n'a jamais eu la langue dans sa poche. Que ce soit comme joueur, ou maintenant comme consultant. Des clashs avec certains joueurs, dont son "meilleur ami" Draymond Green, des analyses propre à son image, Sir Charles n'est jamais dans le politiquement correct. Pour le moment, il ne s'était pas trop exprimé au sujet de la crise que la NBA traverse. Et notamment des idées pour sauver la saison interrompue mi-mars. Alors que certaines franchises s'apprêtent à reprendre l'entraînement, et que la NBA se creuse la tête pour trouver des solutions, l'ancien MVP a donné son point de vue.

"Je ne sais pas comment on peut jouer au basket de manière "safe". C'est la chose la plus importante, et je ne sais pas comment ils peuvent faire ça", dit-il. "Vous avez entendu cette idée stupide. Ils vont garder les gars à Vegas ou en Floride pour les playoffs. Une fois qu'ils seront à l'hôtel, ils ne pourront plus partir ou voir leurs familles. Je ne vois pas les joueurs accepter ça."

"Vous devez faire attention à tout le monde dans l'hôtel, les gens du room service, les femmes de ménage... Vous devez tout verrouiller, et les femmes de ménage ne pourront pas rentrer à leur domicile. Je ne vois pas comment ils peuvent rendre tout ça safe."

"Si jamais il arrive un malheur, ils pourraient poursuivre en justice TNT, ESPN et la NBA. C'est une situation très dangereuse. J'espère qu'ils ne vont rien faire de stupide pour l'argent et prendre le risque que quelqu'un tombe malade ou meurt. Ça n'a pas de sens pour moi."

En parallèle, Charles Barkley a sa propre vision pour la suite de l'exercice. Que les milliardaires que sont les propriétaires paient les joueurs normalement et que tout reprenne son cours en décembre prochain pour la saison 2020-21.