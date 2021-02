La NBA a dévoilé les titulaires pour le All-Star Game. Un choix basé sur les votes du public (50%) puis celui des médias et des joueurs (50%). Et depuis l'annonce des 10 joueurs choisis, un "snobé" fait beaucoup parler : Damian Lillard. Mais pour Charles Barkley, un joueur doit se sentir encore plus lésé.

En effet, pour ce match des étoiles, le consultant de TNT ne comprend pas l'absence de Donovan Mitchell. Moins "performant" dans ses statistiques que les deux joueurs sélectionnés (Stephen Curry et Luka Doncic) pour former le backcourt à l'Ouest, le talent du Utah Jazz devait être récompensé pour les résultats de sa franchise.

"Si ton équipe a le meilleur bilan de la NBA, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a des arguments stupides par rapport au MVP tous les ans. Le MVP n'est quasiment jamais donné au meilleur joueur. Mais il récompense souvent le meilleur joueur de la meilleure équipe. De cette manière, je pense que Donovan Mitchell méritait une récompense. Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais ce gamin a été le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA. C'est malheureux qu'il ne soit pas titulaire au All-Star Game", a déploré Charles Barkley.

Un argument totalement valable. Dans tous les cas, Donovan Mitchell et Damian Lillard seront bien évidemment présents pour ce All-Star Game. Et pour le Jazz, la franchise a de grandes chances d'avoir deux sélectionnés, avec en plus Rudy Gobert.

