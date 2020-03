Un médiateur a ordonné à ce qu’une réconciliation au téléphone soit faite entre Charles Oakley et James Dolan, le propriétaire des New York Knicks.

Charles Oakley et James Dolan vont-ils enfin faire la paix ? C’est ce que la justice new-yorkaise espère. Le procès qui oppose les deux hommes a été renvoyé en appel et la Cour a ordonné une médiation téléphonique. Dolan et Oakley, accompagnés de leurs avocats, vont devoir s’appeler le 31 mars prochain et essayer de régler leur différend.

Tout a commencé lorsque Charles Oakley, ancienne légende des Knicks, a été éjecté du Madison Square Garden en 2017. James Dolan, le proprio de la franchise et de la salle, avait lui-même demandé à ce que le colosse soit viré de l’enceinte. Il l’a ensuite banni du MSG.

« Oak » a mené une action en justice contre celui qu’il compare à un « tyran ». Il a perdu son premier procès. Et va donc devoir essayer de discuter avec Dolan. La NBA avait déjà essayé une médiation, avec l’aide de Michael Jordan, il y a trois ans. Sans succès.