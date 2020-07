Quand Chris Andersen manquait… 32 tentatives au Slam Dunk Contest

Vu le bonhomme, on en vient à se demander si Chris Andersen était complètement « à jeun » avant de faire le concours de Dunk en 2005.

Chris Andersen est un drôle d’oiseau. Un intérieur très athlétique qui s’est taillé une réputation sulfureuse, notamment en raison de son penchant pour la drogue. Il a d’ailleurs été suspendu pendant deux ans par la NBA suite à un contrôle positif. Mais c’était aussi un joueur intéressant, champion avec le Miami Heat en 2013, et un… super dunkeur.

« Birdman » a donc été invité par la ligue au Slam Dunk Contest en 2005. Et le résultat fut catastrophique. Alors honnêtement, on ne sait pas si c’est le stress de l’événement ou s’il n’était pas dans son état normal. Mais toujours est-il qu’il a raté pas moins de 32 tentatives de dunks. C’est probablement un record. Ça nous donne une vidéo « d’highlights » peu glorieuse de cinq minutes ! Avec des énormes loupés.

Chris Andersen au Slam Dunk Contest en 2005

Comme le résumait Julius Erving après un énième raté de Chris Andersen :

« C’est dur. C’est plus dur qu’il n’y paraît. Mais ce n’est pas non plus si difficile que ça. »