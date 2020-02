Chris Paul : « Aujourd’hui, les meilleurs ne défendent pas l’un sur l’autre »

Chris Paul était l'invité du programme de Taylor Rooks "Take it there" chez Bleacher Report. Le meneur d'Oklahoma City, la surprise majeure de la saison dans la Conférence Ouest, le meneur vétéran a expliqué les valeurs défensives qu'il essayait de transmettre à son protégé Shai Gilgeous-Alexander, avec lequel il forme un redoutable backcourt au Thunder.

"Dans la NBA dans laquelle on joue aujourd'hui, les mecs ne défendent pas sur LE gars. Les meilleurs joueurs de deux équipes ne défendent pas l'un sur l'autre. Je dis tout le temps à Shai Gilgeous-Alexander qu'à l'époque je devais essayer de défendre sur Allen Iverson ou Gilbert Arenas. Ce n'est pas grave si tu te fais botter le cul une fois de temps en temps. Peut-être qu'il va te mettre 35 points, mais tu apprends de ça".

Et Chris Paul d'évoquer les oppositions qui l'ont marqué lorsqu'il était jeune et contraint de s'occuper du scoreur adverse.

"La première fois que j'ai du défendre sur Allen Iverson. Il a dû shooter 25 fois avant la mi-temps. Il y allait sans arrêt. Je me disais : 'Merde, mais il va faire une passe un jour ?' Gilbert Arenas fait peut-être 15 centimètres de plus que moi (officiellement 6, NDLR), pourtant j'ai dû apprendre à essayer de défendre sur lui. C'est en partie de la que vient ma fougue et c'est pour ça que je suis tout le temps sur le dos de Shai. Un soir tu vas défendre sur un mec, mais devine quoi : je ne pense pas que lui peut défendre sur toi."

A nouveau All-Star cette saison, Chris Paul va sauf surprise emmener Oklahoma City en playoffs, lui que l'on pensait voir demander un trade presque avant d'avoir jouer le moindre match pour le Thunder.