Chris Paul, le cerveau derrière le game-winner de Devin Booker

Cette nuit, Devin Booker a collé un tir monstrueux sur la truffe des Mavs pour offrir la victoire aux Phoenix Suns. Mais il ne faut pas minimiser les rôles de Monty Williams et surtout Chris Paul sur cette sublime action.

Tous les films de gangster le prouvent : il faut un cerveau et des muscles pour toute entreprise criminelle. Et le braquage de cette nuit en est un nouvel exemple. OK, le terme « braquage » est totalement exagéré et sert juste la métaphore, car c’était tout sauf un holdup. En tout cas, à l’approche du buzzer, Devin Booker c’était les muscles, les cojones plutôt, l’exécutant de génie ; Chris Paul, lui, jouait le rôle du cerveau. Comme d’habitude.

Monty Williams connaissait donc le système et a laissé Chris Paul le mettre en place puisqu’il le connaissait parfaitement :

"I wish I was bright enough to say I came up with that play, but I've seen somebody else run it and it's a play Chris has run before. He knew the timing on it." Monty Williams.

