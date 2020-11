Pourquoi le trade de Chris Paul aux Suns a peu de chances d’aboutir

C’était la grosse rumeur d’hier, avant celle d’aujourd’hui sur Russell Westbrook : le Thunder et les Suns essaieraient de mettre sur pied un transfert qui enverrait Chris Paul à Phoenix.

Phoenix rêve de Chris Paul pour un tandem de feu avec Devin Booker

Surprenant au premier abord mais finalement pas tant que ça. Devin Booker répète sans cesse qu’il n’en peut plus de jouer pour une équipe qui perd et la franchise de l’Arizona se sent peut-être revigoré par ses performances spectaculaires dans la bulle (8 victoires en… 8 matches).

Alors faire venir Chris Paul pourrait éventuellement aider l’organisation à passer un cap. Avec un backcourt de feu. Et un meneur All-Star dans la tradition des Suns, une équipe réputée pour ses attaques flamboyantes.

Mais il y a un couac. Le trade serait finalement très difficile à mettre en place. En effet, les atouts des Suns n’intéresseraient pas tant que ça le Thunder. L’échange pouvait éventuellement se centrer autour de Ricky Rubio et de Kelly Oubre Jr. Avec sans doute un joueur en plus et peut-être un futur pick.

Les dirigeants d’Oklahoma City ne veulent pas recevoir de contrats longue durée en contrepartie et ça complique l’affaire. En gros, ils veulent libérer Chris Paul mais en obtenant des assets et sans se mettre dans le rouge financièrement. Assez incroyable quand on sait que le vétéran avait une valeur quasiment nulle sur le marché il y a un an. Sa très belle saison a clairement fait remonter sa cote.

Le deal de Rubio, qui s’étend jusqu’en 2022, poserait donc problème. Mais les Suns – et toutes les équipes intéressées – vont forcément devoir envoyer des gros salaires en échange de CP3 puisque ce dernier perçoit 41 millions la saison ! Soit le Thunder va devoir revoir sa position, soit les rumeurs pourraient aller bon train pendant encore de nombreuses semaines.