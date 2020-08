Chris Paul livre ses vérités sur sa relation avec James Harden

Cette série entre les Houston Rockets et l'Oklahoma City Thunder promet beaucoup. En effet, il s'agit des retrouvailles entre Chris Paul et ses anciens coéquipiers. L'été dernier, le meneur a été envoyé par les Rockets à OKC. Et à cette époque, il se murmurait que la franchise texane avait pris cette décision en raison des relations compliquées entre CP3 et James Harden. Lors d'un entretien accordé à Space City Scoop, le vétéran de 35 ans a livré ses vérités à ce sujet.

"Nous ne parlons plus. Nous n'avons aucune communication désormais, tout va bien. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Parfois, tu as simplement des coéquipiers pendant une certaine période. Et c'est juste ça. Nous voulons tous les deux le meilleur pour l'autre. Mais nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs amis du monde. Ou des ennemis d'ailleurs", a commenté Chris Paul.

Previews playoffs NBA : Houston Rockets (4) vs OKC Thunder (5)

Entre les lignes, on comprend donc que Chris Paul et James Harden n'avaient pas une excellente relation à Houston. Cependant, il n'y avait aucune guerre entre eux. Contrairement aux rumeurs dans la presse, ils pouvaient visiblement se supporter. En tout cas, sur le premier match de cette série, Harden (37 points) a pris le meilleur sur Paul (20 points, 10 rebonds, 9 passes décisives) pour permettre le succès des Rockets (123-108).