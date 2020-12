Christian Wood, la lumière dans le brouillard des Rockets…

Pour son premier match avec les Houston Rockets, Christian Wood a impressionné et suscite de grands espoirs au sein de la franchise texane.

Quel avenir pour les Houston Rockets ? A l'instant T, il semble bien difficile de se prononcer sur la saison à venir de la franchise texane. Après le trade de Russell Westbrook aux Washington Wizards, il plane toujours une énorme incertitude concernant James Harden. Dans une situation délicate, Houston se cherche un sauveur pour rêver à nouveau. Et Christian Wood semble bien parti pour enflammer tout le monde dans le Texas.

Belle surprise des Detroit Pistons l'an dernier, l'intérieur a représenté une belle recrue pour les Rockets sur cette intersaison. Signé pour 41 millions de dollars sur trois ans, le joueur de 25 ans dispose d'un potentiel intéressant. Et face à l'incertitude autour de cette équipe, il apporte lui de vraies garanties.

Car actuellement à Houston, les fans ont besoin de s'emballer. Harden veut se barrer. John Wall engendre des attentes. Mais il y a un vrai flou concernant sa capacité à revenir à un haut niveau après quasiment deux ans sans jouer en NBA. DeMarcus Cousins entraîne aussi des espoirs. Mais ses problèmes physiques ces dernières années suscitent des doutes. Dans ce brouillard, l'éclaircie Wood est donc une vraie bouffée d'air frais.

Christian Wood fait grimper la température pour ses débuts

Déjà considéré comme une très bonne pioche avant même ses débuts, Wood a mis tout le monde d'accord la nuit dernière. Lors de la victoire des Rockets face aux San Antonio Spurs (128-106), il a littéralement crevé l'écran. En 24 minutes, l'ancien des Pistons a compilé 27 points, 10 rebonds et 2 passes décisives. Outre cet apport statistique, il faut aussi retenir son impact sur son équipe. C'est simple, on avait l'impression de le voir partout sur le parquet.

Pour un joueur qui vient de signer un joli contrat, une telle envie sur un match de pré-saison représente un très bon signe. Car après son éclosion l'an dernier, Wood souhaite désormais confirmer. Avec les changements importants effectués aux Rockets sous les ordres de Stephen Silas, il sait aussi qu'il peut jouer un grand rôle.

"Le coach m'a expliqué qu'il voulait que je joue dans un rôle à la Kristaps Porzingis aux Dallas Mavericks. Il croit en moi, je crois en lui. Il s'agit de l'une des raisons de ma présence ici", a fait savoir Christian Wood face à la presse.

Un joueur majeur des Rockets qui croit en Silas, c'est déjà beaucoup par les temps qui courent... Plus sérieusement, dans la volonté des Texans de repartir sur un nouveau style de jeu, Wood a effectivement une grosse carte à jouer. Avec son énergie et sa capacité à attaquer le cercle, il peut incarner une option solide sur le plan offensif.

Christian Wood : « J’ai cru que j’allais mourir »

Les Rockets ont besoin de s'emballer

En tout cas, avec la situation pesante à Houston avec Harden, les bons débuts de Wood permettent d'avoir un autre sujet de discussion. Un sujet beaucoup plus positif pour l'avenir des Rockets. Présent au sein de cette équipe depuis 2016, Eric Gordon n'a d'ailleurs pas hésité à s'emballer concernant son nouveau coéquipier.

Même si l'arrière s'est même enflammé, cette sortie confirme les espoirs suscités par la présence du natif de Californie pour la suite de la saison.

"Il a des similitudes avec Anthony Davis. Car il peut prendre des tirs, mais aussi attaquer le cercle. Il continue d'apprendre et s'adapte. Il est encore jeune, il va devoir s'ajuster à son rôle ici, qui sera plus important par rapport à son début de carrière. Pour nous, il s'agit d'un ajustement majeur aussi. Les autres équipes vont devoir se concentrer sur lui. Donc, nous allons voir comment la situation va évoluer. Mais s'il joue avec cette énergie, ça rend le travail des autres plus facile", a estimé Eric Gordon.

Outre le coup de chaud sur la partie AD, l'analyse de Gordon est intéressante. Le jeu des Rockets va grandement évoluer et Christian Wood se voit accorder un rôle majeur. Il s'agit simplement d'un match de pré-saison. Mais les Rockets avaient besoin d'une lueur d'espoir après une intersaison chaotique avec Harden. Et ils l'ont bel et bien trouvé...