Christian Wood, la révélation des Pistons, futur joueur des Knicks ?

Certaines équipes ne perdent pas le nord. Et pour une fois, les New York Knicks ont l'air de vouloir prendre un peu d'avance dans leur stratégie de recrutement. Selon SNY, la franchise de Big Apple et son nouveau président de Big Apple ont déjà ciblé un joueur pour la prochaine free agency. Pas de plans sur la comète comme avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Juste la volonté de recruter pertinent. En l'occurrence Christian Wood, le joueur des Detroit Pistons.

Révélation de la saison à Detroit et véritable petite éclaircie dans la grisaille, Wood sera libre cet été, quelle que soit la date à laquelle débutera la free agency. Après le trade d'Andre Drummond vers Cleveland, Christian Wood, 24 ans, a pris une dimension supplémentaire et multiplié les prestations productives au poste 4. Après le départ du pivot All-Star, celui qui a connu cinq équipes en quatre ans depuis son arrivée en NBA tournait à 21.9 points et 9.4 rebonds de moyenne.

L'intérêt des Knicks pour un joueur de ce profil tend à prouver que les trois ailiers forts de métier actuellement présents dans l'effectif, Julius Randle, Bobby Portis (New York a une team option) et Taj Gibson (son contrat n'est que partiellement garanti) ne seront pas tous conservés. Detroit possède les Bird Rights de Christian Wood et est donc théoriquement capable de faire un effort financier pour le conserver. Pas sûr en revanche que ce soit la priorité des Pistons.

Christian Wood a fait l'actualité récemment pour avoir été le troisième joueur NBA répertorié à être testé positif au coronavirus après Rudy Gobert et Donovan Mitchell. D'autres ont suivi, notamment chez les Brooklyn Nets, qui ont quatre joueurs contaminés, dont Kevin Durant.

Les stats de Christian Wood en 2019-2020