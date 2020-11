CJ McCollum dénonce la NBA : « On s’est fait avoir »

Il n’y a pas vraiment eu de bras de fer entre la NBA et les joueurs au sujet de la reprise. Les athlètes, mécontents, ont vite abdiqué pour accepter un coup d’envoi de la nouvelle saison le 22 décembre prochain. Il y allait aussi de leurs intérêts financiers, après avoir été mis dos au mur par la ligue. Mais du coup, certains l’ont encore mauvaise. Comme CJ McCollum. L’arrière des Portland Trail Blazers dénonçait d’ailleurs les responsables du championnat lors d’un podcast.

"They played us, we were not supposed to start (the season) this fast... 70 days for Bron & the Heat."

- @CJMcCollum on the restart.

He says the NBA still hasn't shared a plan on COVID-19 protocol with the season starting in THREE weeks. 😳

