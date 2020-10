Les Clippers gagnent un trophée, Jared Dudley allume la NBA

Il restait un award à attribuer, celui dont auquel quasiment personne ne s’intéresse : celui de meilleur dirigeant de la saison. Et la NBA a donc nommé Lawrence Frank le GM des Los Angeles Clippers. Ce dernier a notamment contribué à convaincre Kawhi Leonard de signer aux Clips – même si, en réalité, on a surtout l’impression que Leonard voulait jouer chez lui, à Los Angeles, mais sans être avec LeBron James – puis il a articulé le transfert pour récupérer Paul George au Thunder. En sacrifiant tout de même des tas de tours de draft et Shai Gilgeous-Alexander dans l’échange. Mais Frank avait effectivement mis sur pied une équipe redoutable sur le papier. Jared Dudley reste perplexe quant au choix de cette récompense.

This is a Joke right???? Over Rob Pelinka??? Stop it!!!! AD trade, signing Dwight Howard, Avery Bradley, and the best trade deadline move was signing Markieff Morris. Oh yeah and the Lakers was the best team in the west and 2nd overall.. Said we gave up to much for AD 🤷🏽‍♂️ https://t.co/TypX0geBEe

— Jared Dudley (@JaredDudley619) October 8, 2020