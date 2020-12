La NBA a repris sa grande phase de tests au COVID-19. Et les premiers retours rappellent à la ligue que l’épidémie est loin d’être endiguée dans le monde, et encore moins aux Etats-Unis. Les Portland Trail Blazers peuvent en témoigner. La franchise de l’Oregon subit les conséquences du coronavirus à l’approche de la saison.

48 cas de Covid à 3 semaines du début de saison, la NBA ne panique pas

En effet, trois membres de l’organisation ont été testés positifs. On ne sait pas s’il s’agit de joueurs, de coaches ou d’un mélange des deux. Mais les conséquences sont les mêmes : les installations sont désormais fermées « par mesure de précaution. » Les Blazers n’ont donc pas pu débuter leur camp d’entraînement alors que les autres équipes commencent leur préparation.

Ils ne savent pas non plus à quel moment ils pourront rouvrir leur salle pour se mettre au boulot. Portland est censé affronter Sacramento vendredi. Un match diffusé sur le réseau national. Mais la rencontre est susceptible d’être reportée. Il n’y a aucune information sur le sujet pour l’instant. La preuve que les Blazers, et la NBA dans son ensemble, avancent dans le flou.

Ces cas de COVID-19 pourraient rythmer toute la saison à venir. Avec des annulations, des reports et un calendrier chamboulé.

NBA : Des sanctions très lourdes en cas de non-respect du protocole COVID-19 !