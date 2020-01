Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Pistons : 117-110, après prolongation

Sixers @ Pacers : 95-101

Bulls @ Celtics : 101-113

Thunder @ Wolves : 117-104

Magic @ Kings : 114-112

Hornets @ Blazers : 112-115

Cavs @ Lakers : en cours

- Shai Gilgeous-Alexander n'a pas fait les choses à moitié pour réaliser le premier triple-double de sa jeune carrière en NBA. Le joueur du Thunder a compilé 20 points, 20 rebonds et 10 passes lors de la victoire de son équipe contre Minnesota. Le Canadien est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à sortir un match à au moins 20-20-10. Trois sophomores avant lui y étaient parvenus : Oscar Robertson, Charles Barkley et Shaquille O'Neal. Sam Presti doit se frotter les mains tous les jours d'avoir réussi à l'inclure dans trade de Paul George.

Le Thunder continue de carburer avec cette 12e victoire en 15 matches.

- Evan Fournier a joué un rôle décisif dans la courte victoire d'Orlando sur le parquet de Sacramento. En plus de ses 25 points, le Français a offert la passe décisive à Aaron Gordon sur le panier de la gagne.

- Damian Lillard a guidé Portland vers un succès poussif mais qui fait du bien face à Charlotte. Les 30 points du meneur des Blazers et son panier au buzzer du 3e quart-temps ont fait du bien au moral des hommes de Terry Stotts, bien trop irréguliers cette saison.

DAMIAN LILLARD DO MEIO DA RUUUUA PRA FECHAR O 3Q.

pic.twitter.com/eN5FbRL3ME — NBA do Povo (@NBAdoPovo) January 14, 2020

Jaylen Hoard, que l'on voit congratuler Lillard sur l'action, a passé 9 minutes sur le terrain pour 3 points et 1 rebond.

- Sekou Doumbouya a encore été productif pour les Pistons. Titulaire face aux Pelicans, le rookie français n'a pu empêcher New Orleans de s'imposer en prolongation. En revanche, il a encore fait de son mieux pour remplir la feuille de stats : 16 points (à 6/9), 8 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception.

Malgré l'absence de Brandon Ingram, Jrue Holiday et JJ Redick, NOLA a tenu bon et a pris le dessus en prolongation grâce à Lonzo Ball notamment (17 points, 12 rebonds et 9 passes) et Jahlil Okafor (25 pts, 14 rbds). Zion Williamson va pouvoir débuter en NBA dans une équipe en confiance (3 victoires en 4 matches) et c'est déjà pas mal.

- Jimmy Butler disait récemment de TJ Warren qu'il était "pourri" et "incapable de défendre sur lui". L'ailier des Pacers sait en tout cas défendre dur quand il le faut. Cette nuit, face aux Sixers, son contre sur un shoot à 3 points de Tobias Harris qui aurait pu permettre aux Sixers de virer en tête à 29 secondes de la fin l'a démontré. Indiana s'est finalement imposé contre Philadelphie, grâce à Malcolm Brogdon (21 pts), aux double-doubles de Domantas Sabonis et Myles Turner, mais avant tout à l'énergie de Warren.

- Boston a fait la course en tête tout le match et s'est appuyé sur une belle copie collective pour dominer Chicago. Les Celtics reprennent seuls la deuxième place de la Conférence Est devant le Miami Heat.

- Pas de repos supplémentaire pour LeBron James, dont on attendait peut-être un peu de load management lors de la réception des Cavs. Contre son équipe de coeur, le "King" a fait le job : 31 points et 8 passes à 12/16 en 33 minutes. En l'absence d'Anthony Davis, c'est Dwight Howard qui s'est régalé à l'intérieur avec une copie vintage : 21 points et 15 rebonds à 9/11.