Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Heat : 125-122

Wizards @ Knicks : 102-106

Clippers @ Spurs : 98-85

Sixers @ Lakers : 109-101

Warriors @ Kings : 119-141

Fox me I'm famous

- De'Aaron Fox est une torche humaine et les Kings vont commence à se dire que la course au play-in tournament est tout à fait raisonnable. Sacramento est revenu à deux longueurs du 10e, Golden State, en battant justement les Warriors à domicile. Rien ne pouvait arrêter Fox cette nuit, surtout pas des Warriors toujours privés de Stephen Curry.

Fox a claqué son record de points en carrière (44 pts) avec 7 passes et 3 interceptions à 16/22 en 36 minutes. Une prestation ridicule de facilité. On avait le sentiment que l'ancien meneur de Kentucky aurait pu marquer 60 points cette nuit s'il l'avait décidé. Tyrese Haliburton l'a en tout cas aidé à faire le job avec 21 points et 6 paniers à 3 points.

🦊 Career-high 44 PTS (16-22 FGM)

🦊 2nd straight game with 35+

🦊 Kings win 3rd consecutive game@swipathefox x @SacramentoKings pic.twitter.com/tYtgFdkvfP — NBA (@NBA) March 26, 2021

Lillard tue le Heat sur la ligne à 1 seconde de la fin...

- Les effets du retour au jeu de CJ McCollum commencent à se faire sentir pour Portland. Cette nuit, conte Miami, le fidèle lieutenant de Damian Lillard a été l'agitateur et le provocateur (si vous avez la référence, il n'y a pas de quoi être fier) de tout ce qui a bien marché pour les Blazers. Avec un démarrage canon et une copie à 35 points et 8 passes, McCollum a permis à son camarade de garder assez d'influx pour le finish. Et quel finish !

Alors que l'on se dirigeait vers une prolongation, notamment grâce au gros match de Bam Adebayo (29 pts, 9 rbds, 7 pds et 5 ctres), orphelin de Jimmy Butler, Trevor Ariza a fait faute sur un tir à 3 points de Lillard. Malgré les protestations floridiennes, la décision est restée et le glaçon qui sert de coeur à "Dame" lui a permis de plier l'affaire à 1 seconde de la fin.

- Tyler Herro, dont l'adresse est en berne cette saison, a quand même apporté 29 points en sortie de banc. Sa bonne performance n'a pas permis au Heat, qui a récupéré Victor Oladipo et Nemanja Bjelica avant la deadline, d'éviter une 5e défaite de suite.

Tyler Herro is feeling it from deep 👀 pic.twitter.com/dotjSeYuwa — NBA TV (@NBATV) March 26, 2021

Danny Green a passé le bonjour aux Lakers

- Pas de miracle pour les Lakers face à la meilleure équipe de l'Est, Philadelphie. Ou alors le miracle s'est produit à leur détriment. Danny Green, passé de L.A. à Philly durant l'intersaison et majoritairement inefficace offensivement en Californie, a inscrit 28 points à 8/12 à 3 points pour enfoncer son ancienne équipe. L'un de ses shoots survenu à 30 secondes de la fin a définitivement permis aux Sixers de prendre l'air et d'infliger une 4e défaite de suite aux Lakers. Ces derniers ont dû composer avec l'annonce de la blessure plus longue que prévue de LeBron James et l'absence de moves dans leur camp avant la deadline...

Danny Green a d'ailleurs reçu sa bague de champion 2020 avant la rencontre. Peut-être avait-il besoin de ça pour retrouver la confiance ? En attendant, les Raptors n'ont toujours pas pu lui donner celle de 2019 à cause du Covid.

👌 8 threes for Danny Green! 👌@DGreen_14 puts up 28 PTS at Staples Center, pacing the @sixers' 4th straight W! #HereTheyCome pic.twitter.com/Adk354SowX — NBA (@NBA) March 26, 2021

- Dwight Howard, qui retrouvait lui aussi son ancienne équipe, a été expulsé à la fin du 1er quart-temps pour une prise de bec avec Montrezl Harrell. On ne comprend toujours pas ce qui a poussé les arbitres à l'éjecter. Jugez plutôt...

Dwight Howard was just ejected because of this... What on earth?!?! pic.twitter.com/2EA90dBkDG — Legion Hoops (@LegionHoops) March 26, 2021

LeBron James absent plus longtemps que prévu, sale temps sur les Lakers

Les Knicks résilients, les Wizards ont complètement craqué

- Les Knicks sont revenus de l'enfer et les Wizards se sont tirés une balle dans le pied. Voilà comment résumer le match entre New York et Washington. Les Wizards ont fait la course en tête pendant trois quart-temps, comptant même jusqu'à 17 points dans le 3e QT, pendant que les Knicks réalisaient l'une de leurs pires prestations de la saison en termes d'intensité défensive et d'adresse. Pour ne rien arranger, Julius Randle s'est rapidement blessé à la cuisse et a dû serrer les dents.

Malheureusement pour DC, Russell Westbrook et Bradley Beal sont partis en vrille, autant de leur propre fait qu'à cause de la bonne défense new-yorkaise dans le sprint final. Westbrook a shooté à 3/15 et perdu 8 ballons. Beal a lui aussi déjoué en deuxième mi-temps (6 turnovers et 8/23). Les Wizards ont été incapables de freiner Alec Burks (27 pts), RJ Barrett (24 pts, 10 rbds, 5 pds) et Immanuel Quickley (16 pts et les lancers de la gagne), magnifiques dans le 4e quart-temps. Randle, sur une jambe, a lui aussi trouvé le moyen de planter deux magnifiques jumpers pour préserver le court mais précieux avantage dans le money time.

C'est là qu'est la force des Knicks cette saison. Leur capacité à ne pas lâcher grâce à des vétérans comme Taj Gibson, exemplaire cette nuit, est remarquable.

- Frank Ntilikina était titulaire. Malheureusement, le Français a pris l'eau devant les deux pétards ambulants adverses en début de match et son inefficacité offensive a contraint Tom Thibodeau a ne pas le faire jouer plus de 15 minutes.

- Pour leur première sans Lou Williams, envoyé à Atlanta contre Rajon Rondo, les Clippers ont poursuivi leur bonne série en dominant des Spurs au moral complètement en berne. L.A. n'a pas eu besoin de Kawhi Leonard, absent de dernière minute, et s'est appuyé sur un Reggie Jackson tranchant comme rarement cette saison (28 pts) et Paul George (24 pts, 13 rbds).

NBA Trade Deadline : tous les moves d'une soirée folle