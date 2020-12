Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Celtics : 107-126

Hawks @ Nets : 141-145

Bucks @ Heat : 108-119

Hornets @ Mavs : 118-99

Lakers @ Spurs : 121-107

Blazers @ Clippers : 105-128

---

- LeBron James a fêté ses 36 ans - damn, ce qu'on vieillit... - avec une victoire sur le parquet des San Antonio Spurs. Les Lakers ont maîtrisé la rencontre et le "King" a soufflé ses bougies avec un petit match à 26 points, 8 passes et 5 rebonds. Anthony Davis (20 pts) et Dennis Schröder (21 pts) ont contribué à l'effort offensif, au même titre que Wes Matthews, impeccable en sortie de banc avec un superbe 6/6 à 3 points.

LeBron s'est fait un petit cadeau tout seul en signant un 1 000e match consécutif en NBA avec au moins 10 points au compteur.

Gregg Popovich n'a lui pas eu envie de participer à la petite sauterie en l'honneur de LeBron. Pop a été éjecté par les arbitres et a cédé sa place à Becky Hammon, première femme à avoir le titre de head coach en NBA pendant un match, en attendant mieux...

- Sur ce coup-là, c'était Tomar DeRozan ! On notera le fair play de Montrezl Harrell pour l'aider à se relever.

- Les puristes et les coaches avec un tant soit peu d'amour pour le jeu défensif ont dû avoir quelques alertes cardiaques devant ce Brooklyn-Atlanta, achevé sur le score de 145-141.

Les Hawks ne sont plus invaincus après leur défaite au Barclays Center, malgré les 30 points et 11 passes de Trae Young. Le meneur All-Star a longtemps dominé son vis à vis Kyrie Irving, à côté de la plaque pendant trois quart-temps jusqu'à son spectaculaire réveil dans le 4e. Irving a inscrit 17 de ses 25 points durant cette période, avec trois shoots à 3 points importants. De quoi bien épauler un Kevin Durant impeccable (33 points, 11 rebonds et 8 passes).

La première réaction de Steve Nash après cette fin de match haletante et décousue : "J'ai besoin d'une bière".

- Timothé Luwawu-Cabarrot était dans le cinq et c'est très bon signe pour la suite de la saison. Nash veut visiblement conserver Caris LeVert comme 6e homme. S'il n'a pas pesé offensivement, "TLC" a contribué à la victoire en passant 26 minutes sur le terrain.

- Un peu moins fringants en deuxième mi-temps, les Boston Celtics ont quand même fait la loi à domicile face aux Grizzlies. Un homme est sorti du lot et a signé son record de points en carrière : Jaylen Brown, 42 points à 15/21 dont 7/10 à 3 points. Le plus impressionnant, c'est que Brown n'a pas disputé la moindre seconde de jeu dans le 4e quart-temps.

- 24 heures après avoir pris une gifle monumentale contre cette même équipe de Milwaukee, Miami s'est repris et a un peu lavé son honneur. Toujours privé de Jimmy Butler, le Heat a cette fois montré son vrai visage. Il a quand même fallu attendre la deuxième mi-temps, puisque les Floridiens ont gommé 14 points de retard pour finalement prendre le dessus.

Pas de record à 3 points cette fois pour les Bucks, qui se sont inclinés malgré le triple-double de Giannis Antetokounmpo (26 points, 13 rebonds et 10 passes). Bam Adebayo (22 pts, 10 pds, 8 rbds) et Tyler Herro, qui a lâché des stats de pivot (21 points, 15 rebonds), ont été les moteurs du Heat avec Goran Dragic (26 pts en sortie de banc).

- Un Oscar pour Brook Lopez s'il vous plaît ! Le pivot des Bucks a magnifiquement réinterprété le flop de Bam Adebayo quelques secondes plus tôt.

Brook Lopez fell over just to mock Bam selling the foul call 😂 pic.twitter.com/maqN7l164l — SportsCenter (@SportsCenter) December 31, 2020

- Dallas ne peut pas marcher sur l'eau tous les soirs comme dimanche dernier contre les Clippers. Les Mavs ont subi leur troisième défaite en quatre matches cette saison, cette nuit, à domicile contre Charlotte. Luka Doncic et ses coéquipiers ont paru amorphes et incapables de réagir face à une équipe à leur portée.

LaMelo Ball a signé sa meilleure performance depuis son arrivée dans la ligue avec 22 points, 8 rebonds et 5 passes en sortie de banc, pour compléter l'effort d'un Miles Bridges tranchant (20 pts, 16 rbds).

- Kawhi Leonard portait un masque pour son retour après une absence de deux matches, suite à un contact malheureux en pleine poire avec Serge Ibaka. L'objet n'a pas gêné l'ancien joueur des Spurs et des Raptors, qui a orchestré le facile succès des Clippers à domicile contre Portland. Avec 28 points, Kawhi a sonné la charge pour aider L.A. à glaner une 4e victoire en 5 matches cette saison.

Nicolas Batum a lui signé le meilleur +/- du match avec +26, preuve de son impact au-delà de ses 11 points, 5 rebonds et 3 passes.