Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Cavs : 119-105

Thunder @ Wolves : 112-103

Hornets @ Spurs : 100-97

Jazz @ Bulls : 120-95

Raptors @ Rockets : 99-117

Celtics @ Grizzlies : 126-132

Pacers @ Bucks : 113-140

Hawks @ Clippers : 110-119

Houston, we got no problem

- Ils l'ont fait ! Les Houston Rockets ont mis fin à leur série de 20 défaites consécutives en NBA. Il leur a fallu affronter une autre équipe en crise de résultats, Toronto, pour y parvenir. Comme un symbole, John Wall a signé son premier triple-double depuis 5 ans avec 19 points, 10 passes et 11 rebonds, pour aider Houston à conquérir sa première victoire depuis le 4 février dernier.

- C'est quand on a vu Danuel House marquer du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps que l'on s'est dit que la soirée avait un parfum spécial pour les Rockets.

DANUEL HOUSE FROM MIDCOURT 🚨 pic.twitter.com/ifV0KmY49f — NBA TV (@NBATV) March 23, 2021

Après les images de détresse de Stephen Silas devant la presse la veille, on est franchement heureux pour ce coach pour lequel la première opportunité en carrière a quand même ressemblé à un méchant traquenard.

Rockets : La détresse totale de Stephen Silas fait peine à voir

Le fail sans conséquence de Théo Maledon

- Théo Maledon est à peu près sûr de se retrouver dans le Shaqtin'a Fool de fin d'année avec son double-raté en première mi-temps.

Theo Maledon missed an open layup AND a dunk on the same play. 🤣 pic.twitter.com/0YHump6k5d — House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2021

Ce petit fail passe heureusement au second plan, puisque le Thunder s'est imposé contre Minnesota. Maledon était dans le cinq et a fini la partie avec 9 points, 5 passes, 4 rebonds, 1 interception et 1 contres. C'est encore Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) qui a mené la danse à OKC pour répondre aux 33 points d'un Karl-Anthony Towns maladroit (10/28) et blessé au poignet.

Fin de série pour les Hawks, les Clippers sauvés par leurs subs

- Atlanta avait une 9e victoire de suite dans les mains, mais les Clippers ont décidé de les en priver. Les Hawks ont compté jusqu'à 22 points d'avance en 2e mi-temps avant de complètement craquer et de céder sous les coups inattendus de Luke Kennard (20 points à 8/8 !) et Terance Mann (22 pts) notamment. Nicolas Batum (0 pts, 4 rbds, 3 pds) a joué un rôle important dans ce comeback de l'aveu-même de Kennard, qui a expliqué que le Français avait réveillé et encouragé tout le monde dans les moments difficiles.

Luke Kennard euros and heaves from midcourt as the 3rd quarter time expires! pic.twitter.com/ctMwdFSIvb — NBA (@NBA) March 23, 2021

Rudy Gobert déprime complètement les Bulls

- Rudy Gobert a été fantastique lors de la facile victoire du Jazz contre Chicago. Le Français n'est pas passé loin de signer un triple-double avec les contres, échouant à un scotchage près. Sa copie : 21 points, 10 rebonds, 9 contres, 2 passes et aucune perte de balle. Les Bulls n'avaient absolument aucune réponse au problème posé par Gobert, particulièrement en défense.

No Melo, no problem

- Le premier match des Hornets sans LaMelo Ball s'est étonnamment bien passé. Charlotte s'est appuyé sur Gordon Hayward (27 pts) et Terry Rozier (24 pts) pour aller l'emporter à San Antonio. Il faudra évidemment voir sur du plus long terme, mais cette équipe a acquis une certaine confiance qui pourrait bien lui permettre de résister mieux que prévu à l'absence de son playmaker.

- On attendait avec impatience de voir les deux jeunes backcourts pétaradants de Sacramento et Cleveland s'affronter cette nuit. Celui des Kings, composé de De'Aaron Fox (30 pts, 6 pds, 6 rbds) et de Tyrese Haliburton (28 pts à 11/15), a pris le dessus sur celui des Cavs. Collin Sexton et Darius Garland n'ont pu cumuler que 32 points à 12/30.

Ja believes Ja can fly

- Sans Jayson Tatum, malade, ni Kemba Walker, les Celtics ont quand même réussi à pousser Memphis en prolongation. Les Grizzlies en voulaient plus et sont sortis vainqueurs de l'overtime, grâce notamment à la gnaque de Ja Morant (29 pts) et au sang froid de Dillon Brooks (24 pts).

Morant s'est offert un splendide alley-oop à une main au passage.

JA CAN FLY 😳 pic.twitter.com/7AFZt8FTkn — NBA TV (@NBATV) March 23, 2021

Jrue Holiday prend le relais de Giannis

- Touché au genou, Giannis Antetokounmpo avait été laissé au repos par Mike Budenholzer. On pouvait du coup se dire que la partie serait compliquée pour les Bucks contre les Pacers. C'était oublier qu'au-delà du "Greak Freak", Milwaukee avait un collectif solide, mais aussi que les Pacers de cette année ne sont pas les Pacers des deux dernières saisons...

Jrue Holiday s'est saisi de l'occasion pour rappeler qu'il n'était pas n'importe qui et le meneur a réussi l'un de ses meilleurs matches sous le maillot des Bucks : 28 points et 14 passes, pour mener Milwaukee jusqu'à une 7e victoire consécutive. Les Bucks ont shooté à 61.5% à 3 points et 56% en global, ce qui facilite quand même la tâche.