Cover ou pas, Damian Lillard pique le nouveau NBA 2K

Être sur la couverture de NBA 2K est évidemment un bel honneur pour un joueur. Mais souvent, ça l’engage aussi à faire la promotion du jeu. Damian Lillard – qui se retrouve sur la cover de NBA 2K21 – respecte sa part du deal. Mais il reste aussi un homme entier et sincère. Alors quand quelque chose ne lui plaît pas, il le dit. Comme de nombreux utilisateurs, le meneur des Portland Trail Blazers galère avec le système de tirs du nouvel opus.

Am I the only one struggling with this shot meter ? 🤦🏾‍♂️ and I ain’t made a free throw yet

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 4, 2020