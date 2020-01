Chaque année, le rendez-vous du All-Star Game perd en intérêt. C'est une réalité et Adam Silver a déjà tenté des choses en instaurant, par exemple, un système de Draft avec deux capitaines. Mais cette fin d'Est contre Ouest n'a pas réglé le principal problème qui est une bien trop faible intensité avec des défenses absentes. Si le spectateur lambda peut y trouver son compte, ce n'est clairement pas le cas des plus aguerris. La NBA, qui se creuse également la tête pour des réformes de saison régulière, est toujours à la recherche de la bonne formule. Damian Lillard a lui soumis l'idée, via son coéquipier CJ McCollum, d'un nouveau concours.

"Il pourraient ajouter un concours de un contre un pour de l'argent. Dame m'a proposé cette idée où tu peux défier les gars".

L'idée est loin d'être bête mais même avec un million de dollars de récompense, il faudrait que les stars payées plus de 20M par an sautent le pas. Des Kyrie Irving, James Harden, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard dans un tel concours, ce serait énorme. Avec en plus des joueurs moins calibrés pour faire front aux superstars et pourquoi pas s'offrir leur heure de gloire.