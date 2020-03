Près de 500 millions de dollars. Ce sera le manque à gagner de la NBA en cas de non reprise de la saison actuellement suspendue. Si l'on cumule cette perte à celle émanant du conflit avec la Chine, cette saison 2019/20 pourrait avoir de très, très lourdes conséquences sur les exercices à venir. C'est bien pour cette raison qu'Adam Silver et ses équipes cherchent toutes les solutions possibles pour pouvoir la mener à son terme, quitte à jouer jusqu'au mois d'août. L'optimisme est toujours de mise aujourd'hui et David Griffin, le président des New Orleans Pelicans, assure que les dirigeants de la ligue ne pensent pas à une annulation.

"Avec tout ce qui change aussi rapidement, tout est en encore à l'état lux et je pense qu'il serait prématuré pour la NBA de dire à quoi celle va ressembler dans l'immédiat. Je sais sans équivoque que la NBA est très attentive au fait de reprendre cette saison. L'idée d'annuler n'est pas dans leur têtes et nous modélisons chaque chose qui est possible de faire pour proposer un produit aux fans. En toute franchise, il va nous falloir des réaffectations dans le futur. Mais en attendant d'en arriver là, nous devons éteindre la propagation. Nous espérons pouvoir reprendre le plus tôt possible", explique David Griffin.

Il faudra penser également à une sorte de période de "training camp". Les joueurs ne peuvent aujourd'hui plus s'entraîner et enchaîner les matches après sans doute deux ou trois mois d'arrêt complet serait évidemment très dangereux.