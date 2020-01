C'est une légende de la NBA et l'homme à l'origine de sa montée en puissance qui s'est éteinte mercredi. Comme on le craignait depuis plusieurs jours, David Stern a succombé à l'hémorragie cérébrale dont il avait été victime à Manhattan le 12 décembre dernier. Sa famille et la ligue ont annoncé son décès en ce 1er janvier et l'année 2020 débute de manière tragique.

Si la NBA en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à l'action de David Stern. L'ancien avocat de 77 ans, nommé en 1984, l'année de la Draft de Michael Jordan, a littéralement fait changer le basket de dimension sur la planète. En termes de rayonnement médiatique et économique, mais aussi d'excellence sportive la NBA ne serait pas ce qu'elle est sans la main ferme de Stern. Impossible de ne pas saluer ce qu'il a fait pour que la présence de joueurs internationaux se démocratise, que les femmes aient leur propre ligue professionnelle ou que Team USA devienne cette superpuissance lors des compétitions internationales.

Les méthodes du prédécesseur d'Adam Silver ont parfois été controversées et quelques théories du complot existent autour de certaines loteries pré-Draft, d'arbitrage lors de certaines rencontres de playoffs, de trades sabordés ou d'accords passés avec des stars de la ligue pour éviter des scandales publics. Tout cela est évidemment négligeable en comparaison de tout ce que David Stern a apporté. Adam Silver, son successeur bien plus populaire et ex-adjoint, a évoqué la perte de cette icône.

"Pendant 22 ans, j'ai été aux premières loges pour voir David Stern en action. C'était un mentor et l'un des amis les plus chers. Nous avons passé un nombre d'heures incalculable au bureau, dans des stades ou des avions, là où le basket nous emmenait. Comme toute légende de la NBA, David avait un talent extraordinaire, mais avec lui les fondamentaux étaient importants : la préparation, l'attention aux détails et beaucoup de travail. [...] Chaque membre de la NBA a profité de la vision, de la générosité et de l'inspiration de David Stern".

Michael Jordan : "Sans David Stern, je n'en serais pas là"

Michael Jordan a également eu une pensée pour l'ex-Commissionner :

"Sans David Stern, la NBA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il a guidé la ligue alors qu'elle se trouvait dans une période de turbulences et en a fait un phénomène international, créant des opportunités que l'on n'aurait pas osé imaginer. Sa vision et son leadership m'ont offert la scène sur laquelle j'ai eu mon succès. Il avait un amour profond pour le basket et exigeait que ceux qui l'entouraient soient irréprochables. Je l'admirais pour cela. Je n'en serais pas là aujourd'hui sans lui".

Des hommages vont être rendus à travers le pays lors des prochains matches NBA et jusqu'à la fin de la saison.