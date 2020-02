Dennis Schroder est un candidat très sérieux pour le titre de meilleur 6e homme de la saison, en compagnie de l'inévitable Lou Williams et de son comparse des Los Angeles Clippers Montrezl Harrell. Avec Oklahoma City, le meneur allemand fait des dégâts en sortie de banc et mérite du crédit pour la superbe première partie de saison du Thunder, virtuellement qualifié pour les playoffs. Avec 19.1 points de moyenne à 47.2%, Schroder réalise d'assez loin sa meilleure saison depuis son arrivée en NBA en 2013 à Atlanta. Ses performances semblent avoir particulièrement excité une franchise qui se considère très mal lotie en meneurs de jeu depuis quelques années : les New York Knicks.

Selon Stefan Bondy du New York Daily News, les Knicks aimeraient discuter de la possibilité d'un trade avec OKC avant la deadline de jeudi. Depuis plusieurs semaines, il se dit que les dirigeants sont prêts à se séparer de presque tous les joueurs arrivés durant l'été sur des contrats courts pour relancer leur carrière, à savoir Julius Randle, Taj Gibson ou Elfrid Payton, sans parler de Dennis Smith Jr, dont la saison est un long chemin de croix. On ne sait pas encore quel intérêt le Thunder peut avoir à se séparer de son 6e homme alors qu'une campagne de playoffs se profile. La manière dont est gérée la rotation des meneurs à New York est un désastre et Frank Ntilikina, pour ne citer que lui, a de moins en moins de temps de jeu. Pas sûr que la venue de Schroder, aussi solide soit-il cette saison dans ce rôle, soit un signe encourageant pour l'avenir.

Dennis Schroder est sous contrat jusqu'en 2021 avec un salaire de 15.5 millions de dollars pour la saison prochaine.

Les stats de Dennis Schroder en 2019-2020