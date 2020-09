Les Nuggets, une victoire qui les propulse dans l’Histoire de la NBA

Un petit bout d’Histoire s’est écrit lors de ce premier tour dans la bulle Disney d’Orlando. D’abord parce que Donovan Mitchell et Jamal Murray ont multiplié les performances d’exception – chacun deux matches à 50 points ou plus – poussant ainsi la série entre l’Utah Jazz et les Denver Nuggets jusqu’à une ultime septième manche. Ensuite parce que la franchise du Colorado, qui était justement menée 1-3, a réussi à gagner les trois dernières rencontres pour finalement se qualifier pour le second tour.

C’est seulement la douzième fois dans l’Histoire de la NBA qu’une formation remonte un handicap de 1-3 en playoffs. C’est un exploit rare. Le dernier en date remontait à 2016, quand les Cleveland Cavaliers devenaient la première équipe à réussir un tel comeback en finales.

Comme l’an dernier, les Nuggets ont eu besoin de sept manches pour atteindre les demi-finales de Conférence. Ils avaient sorti les San Antonio Spurs à l’époque, avant de tomber contre les Portland Trail Blazers. Ils retrouveront cette fois-ci les Los Angeles Clippers. Une série qui débute dans… à peine 48 heures. Le repos sera très bref. Ils vont devoir se remettre de leurs émotions pour de suite se concentrer sur une série qui s’annonce encore plus compliquée.