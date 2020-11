Comment Kobe Bryant a aidé Derrick Rose à revenir au top

Kobe Bryant a inspiré plusieurs générations de basketteurs et même Derrick Rose prend encore exemple sur lui aujourd’hui.

Derrick Rose était le plus jeune MVP de l’Histoire. Une vraie superstar qui faisait lever les foules du United Center, antre des Chicago Bulls. Puis sa carrière a pris un mauvais tournant, avec des blessures à répétition, notamment aux genoux. Le meneur fantasque est rentré dans le rang, tandis que d’autres plus jeunes, plus adroits, comme Stephen Curry par exemple, prenaient sa place sur le devant de la scène.

Comment vivre une telle situation ? D-Rose semblait presque perdu pour la NBA. Trop usé, pas assez bon shooteur et sans doute un peu traumatisé par une telle descente aux enfers. Puis il est revenu en grâce. Ça a mis du temps mais voilà que le vétéran est à nouveau une valeur sûre sur sa position. Pas un All-Star, mais presque. Et ce changement, il explique qu’il le doit à Kobe Bryant.

« Quand vous pensez à sa carrière, à quel point il était fort, vous pensez de suite à son éthique de travail. Mais pour jouer vingt saisons en NBA, il faut savoir s’adapter », note Derrick Rose. « Pas changer tout votre jeu mais s’adapter aux évolutions de la ligue. » « Kobe a montré qu’il était possible d’évoluer. Ça m’a aidé de pouvoir l’observer de près. Il prêtait attention à l’évolution du jeu. »

Derrick Rose ne sera jamais le meneur moderne par excellence mais il brille sur pick-and-roll et il convertissait 37% de ses tentatives extérieures en 2018-2019 (30% cette saison…). Suffisant pour se refaire une vraie place dans la ligue.

Les 5 moments marquants de Derrick Rose à Chicago