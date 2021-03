Des tarés ont inventé une nouvelle version ultra physique du basket

Vous êtes peut-être tombés sur cette vidéo cette semaine. Des types en tenue de lutteur sur un terrain de basket, en train de s'attraper et de se foutre au sol tout en tentant, à l'occasion, d'aller marquer un panier. On a absolument aucune idée du nom de la discipline, mais elle semble clairement inspirée du basket dagestani pratiqué par la légende du MMA Khabib Nurmagomedov. Au Dagestan, la règle principale est surtout de laisser Khabib faire à peu près ce qu'il veut pour ne pas le contrarier.

Là, dans la vidéo qui nous intéresse, on est pas loin d'une antithèse totale du basket moderne comme on le voit en NBA. Le jeu est physique est à l'extrême, pas besoin d'avoir un bon handle, ni de savoir shooter de loin, zéro protection arbitrale pour les attaquants, on se croirait revenus dans les 80's ou les 90's ! Finalement, il n'y a que les règles très, très permissives sur le marcher - on est 10 étages au-dessus de ces conneries de gather step - qui sont raccord avec le basket d'aujourd'hui !

S'il fallait monter une équipe NBA pour ne pas être trop ridicule dans l'exercice, on se verrait bien envoyer des gars comme James Johnson, Patrick Beverley, Zion Williamson pour leur dureté physique, mais aussi un tandem LeBron James-James Harden pour leur capacité à faire oublier aux arbitres qu'ils viennent de faire cinq pas...

