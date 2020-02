Comme le souhaitait Damian Lillard, forfait pour le All-Star Game 2020 ce week-end, c'est Devin Booker qui le remplacera. La NBA a décidé de choisir l'arrière des Phoenix Suns pour suppléer le franchise player de Portland, touché à l'aine. Booker prendra également la place de Lillard au concours à 3 points auquel il devait participer. En revanche, "Dame" devrait bien être au micro pour assurer un show en rappant quelques uns des morceaux de son répertoire.

L'arrivée de Devin Booker au sein de la Team LeBron James signifie que l'autre joueur pressenti pour remplacer Lillard, Ja Morant, devra patienter. Le rookie des Memphis Grizzlies a immédiatement expliqué sur Twitter que ce n'était selon lui que partie remise.

"Je vais me préparer. Un jour, mon heure viendra", a posté le favori pour le titre de Rookie of the Year.

i will prepare, & one day my time will come 😴⏳🙌🏽 — Ja Morant (@JaMorant) February 13, 2020

Devin Booker tourne à 26.4 points à 49.6% de moyenne. Il a longtemps été en mesure de rejoindre le club des 50-40-90. Son pourcentage à 3 points a chuté (35%) et ce sera compliqué, mais les progrès chez l'ancien joueur de Kentucky sont spectaculaires et justifient cette présence, même au rattrapage, au All-Star Game 2020.