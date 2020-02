Devin Booker All-Star de secours ? Damian Lillard l’espère

Touché à l'aine lors de la défaite des Portland Trail Blazers contre les Memphis Grizzlies, Damian Lillard a déclaré forfait pour le All-Star Game 2020 à Chicago. Le meneur de l'Oregon a une petite idée sur le joueur qu'il aimerait voir être appelé à sa place le week-end prochain.

"Ma santé passe en premier. J'ai su tout de suite que je n'allais pas pouvoir jouer. J'espère que quelqu'un qui aurait dû être là mais n'a pas été sélectionné sera appelé. Devin Booker ou quelqu'un comme ça", a expliqué Damian Lillard dans des propos captés par NBC Sports Northwest.

Devin Booker fait évidemment partie des possibilités de remplacement, mais c'est Adam Silver qui décidera. Dans notre liste initiale des All-Stars 2020, on avait inclus l'arrière des Phoenix Suns, pour récompenser son évolution et sa belle saison 2019-2020. Booker tourne à 26.4 points à 49.6% et a longtemps été en mesure de rejoindre le club des 50-40-90. Son pourcentage à 3 points a chuté (35%) et ce sera compliqué, mais les progrès chez l'ancien joueur de Kentucky sont spectaculaires.

Avec 22 victoires avant le break du All-Star Game, les Phoenix Suns ont enregistré 22 victoires, soit déjà trois de plus que sur l'ensemble de la saison dernière.

Les stats de Devin Booker en 2019-2020