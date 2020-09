Dingue : une carte d’Antetokounmpo vendue pour un prix record… détenu précédemment par LeBron

Alors que LeBron James a fait part de ses regrets, voire rancœurs, voire de son dégout, voire le gars était vraiment soulé, au sujet des votes de MVP (seulement 16 premières places faut avouer que ça pue la gifle royale quand même), ce dernier vient encore de se faire détrôner par Giannis Antetokounmpo, l'homme du moment (même sans jouer, c'est encore plus fort).

Enfin détrôner, remettons les choses dans leur contexte. LeBron James et Giannis Antetokounmpo n'ont pas vraiment d'impact sur le sujet. Donc pas d'emballement. Nous venons simplement d'apprendre qu'une carte "The Giannis Logoman" a été vendue aux enchères 1 812 000 dollars. Oui, oui, vous avez bien lu, 1,812 million de dollars pour un petit morceau de carton.

BREAKING: The Giannis Logoman card was purchased for a modern day basketball record of $1.812 million by @onlyaltofficial, which also bought the previous record holder, the $1.8M LeBron card, six weeks ago. pic.twitter.com/gXnut9OOFg

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 21, 2020