Déçu et frustré, Doc Rivers allume les Clippers

Que se passe-il avec les Los Angeles Clippers ? Les Californiens sont loin de montrer un visage conquérant. Au contraire. Candidats au titre, ils sont actuellement malmenés par les Dallas Mavericks, septièmes de la Conférence Ouest. Les Texans ont égalisé à 2-2 hier soir alors qu’ils évoluaient sans Kristaps Porzingis. Pire encore, les Clips ont perdu après avoir mené de 21 points en première mi-temps.

« Honnêtement, j’ai trouvé que nous avons été vraiment faibles émotionnellement. Si je savais pourquoi, je serais Sigmund Freund. On menait de 20 points, on a pris des fautes techniques, des trucs qui ont donné du jus à nos adversaires. Et ça fait trois matches que je le répète. On est vraiment meilleurs que ça », regrette le coach.

« Il faut donner du crédit aux Mavericks. On peut voir la différence d’état d’esprit entre eux et nous. Ils se battent. Ils jouent ensembles. »

Rien n’est encore perdu pour les Clippers, bien évidemment. Ils ont encore les cartes en main pour sortir les Mavericks pour enfin se lancer dans le rythme des playoffs.

