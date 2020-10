La réaction mesquine de Donald Trump au titre des Lakers

Donald Trump a un ego démesuré et il est rancunier. Rien que our ça, il semblait évident qu’il n’allait pas saluer la performance des Los Angeles Lakers, sacrés champions dimanche soir. Bon, on est absolument certain que la franchise californienne et ses acteurs n’ont absolument rien à secouer des mots doux du Président. Mais c’est habituellement une tradition. Ça fait partie, même si c’est complètement anodin, du costume de chef de l’Etat. Une tunique que Trump n’endosse finalement jamais. Il préfère rester dans les clashs de bas étage. Ainsi, sa seule réaction fut de pointer du doigt la baisse historique des audiences des finales NBA 2020.

Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Donald Trump reproche à la ligue de s’être « politisée » notamment parce qu’elle cherche à lutter – ou au moins revendique – contre les inégalités sociales et raciales aux Etats-Unis. Un problème profond qui devrait justement préoccuper le Président. L’homme d’affaire new-yorkais a été vivement critiqué par de nombreux joueurs dont LeBron James mais il est incapable de se placer au-dessus. Il reste dans sa guéguerre ridicule. Après, honnêtement, on mentirait si on disait être déçu. On n’attendait pas mieux de sa part. Puis dans le fond, on n’en a rien à faire. Si jamais des citoyens américains nous lisent, n’oubliez pas de voter.

Donald Trump critique encore la NBA devenue « organisation politique »