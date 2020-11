Draft NBA 2020 : Un top pick boude déjà les Timberwolves

Mais qui veut jouer aux Minnesota Timberwolves ? Une question qui se pose depuis la création de la franchise. Les dirigeants ont rarement attiré les meilleurs free agents, voire même tout simplement jamais, mais même les meilleurs prospects cherchent à tout prix à éviter la franchise du grand Nord américain à chaque Draft NBA.

On se souvient par exemple de Zach LaVine qui avait lâché un « putain » à peine discret au moment d’apprendre qu’il était choisi par les Wolves en 2014. Mais il n’est pas le seul. L’un des principaux talents de la Draft NBA 2020 ne veut pas non plus entendre parler de l’équipe de Minneapolis. Même si c’est surtout pour d’autres raisons.

« James Wiseman ne veut pas aller là-bas parce qu’il y a déjà Karl-Anthony Towns. De ce que j’ai compris, Wiseman ne veut même pas entendre parler des Wolves », confie l’insider Brian Windhorst.

James Wiseman est pressenti pour être drafté dans le top-3 le 18 novembre prochain. Mais ça ne sera sans doute pas aux Timberwolves. LaMelo Ball, l’un des trois autres prospects stars, a foiré son entretien avec la franchise et on peut se demander si lui aussi ne cherche pas à s’auto-saboter.

LaMelo Ball a-t-il fait exprès de bazarder ses interviews ?

De toute façon, les loups devraient piocher Anthony Edwards avec leur premier choix. Un ailier pour former un trio intéressant avec D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns.