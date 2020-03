Dwight Howard et les Los Angeles Lakers ont surpris pas mal de monde l'été dernier lorsque le pivot vétéran a signé un contrat d'un an. Il faut dire que sa première expérience à L.A. n'a pas laissé un souvenir impérissable, si ce n'est pour le fiasco que cette saison et ce trade ont représenté. Après avoir été tradé depuis Orlando, Howard avait pris ses jambes à son cou immédiatement lors de la free agency en rejoignant les Houston Rockets.

On pensait, avant qu'il ne revienne en Californie l'été dernier, qu'il y avait de l'amertume et des griefs entre les deux parties. Jeanie Buss, la propriétaire des Lakers, a évoqué le sujet lundi lors d'une discussion publique avec Flea et Anthony Kiedis, les deux légendes du groupe Red Hot Chili Peppers, grands fans des Purple and Gold. Pour elle, c'est Mike D'Antoni qu'il faut blâmer et non Dwight Howard pour cet acte manqué lors de la saison 2012-2013.

"Je comprends pourquoi Dwight Howard est parti. A l'époque, nous avons engagé un coach qui ne respectait pas son jeu et ne le mettait pas dans une situation pour lui permettre de réussir. Quand ils deviennent free agent, les joueurs ont parfaitement le droit d'aller là où ils ont l'impression qu'ils seront les plus productifs. L'important, c'est qu'il n'y a jamais eu de point de non-retour avec Dwight".

Depuis son retour, Dwight Howard est devenu un contributeur important dans la rotation de Frank Vogel. L'ancien All-Star et triple meilleur défenseur de l'année tourne à 7.7 points et 7.7 rebonds de moyenne en moins de 20 minutes par match.

A l'époque, c'est aussi sa relation très tendue avec Kobe Bryant qui avait incité "D12" à ne pas prolonger l'expérience. Avant le décès du "Black Mamba", les deux hommes s'étaient rabibochés et Howard avait même prévu de demander de l'aider à Kobe pour le Slam Dunk Contest du All-Star Game 2020...

Les stats de Dwight Howard en 2019-2020