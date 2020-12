Dwight Howard livre ses vérités sur l’imbroglio avec les Lakers

Au tout début de la Free Agency, Dwight Howard a pris la parole sur les réseaux sociaux : l'intérieur allait rester aux Los Angeles Lakers. Puis le message a été supprimé. Une heure plus tard, le vétéran de 34 ans s'engageait aux Philadelphia Sixers. Pour un an et le minimum. Ce revirement de situation n'était donc pas lié à l'argent.

Mais comment expliquer cette histoire ? En réalité, il y a simplement eu un malentendu entre le pivot et les dirigeants des Lakers. L'ancien joueur du Orlando Magic pensait avoir reçu une offre de la part des Angelenos. Mais elle n'a jamais existé...

"Je n'ai jamais reçu la moindre offre de la part des Lakers. A un moment, je l'ai cru, et tout le monde a vu ce fameux message sur Twitter. Je pensais vraiment revenir aux Lakers, mais il n'y a finalement pas eu une proposition. Je comprends, il s'agit d'un business. Les Lakers ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour eux. Et je suis simplement reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de revenir à LA et de gagner un titre", a confié Dwight Howard pour USA Today.

Dwight Howard veut apprendre l’importance du sacrifice aux Sixers

Malgré son apport la saison dernière (et notamment en Playoffs), Dwight Howard ne représentait pas une priorité pour les Lakers. Les champions NBA en titre voulaient se renforcer à l'intérieur avec Montrezl Harrell et Marc Gasol. Et grâce à son retour à un bon niveau, "Superman" n'a eu aucun mal à trouver une autre équipe.