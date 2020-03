Dwyane Wade n’a pas attendu l’arrivée de LeBron James au Miami Heat pour aller chercher un titre NBA. En 2006, le jeune phénomène, trois saisons au compteur, menait la franchise floridienne à son premier sacre avec Shaquille O’Neal à ses côtés. Une série épique contre les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki au cours desquelles ‘Flash’ a démontré l’étendue de son immense talent. Son équipe était menée 2 manches à 0 avant qu’il enchaîne les performances d’exception – et les lancers-francs gracieusement offerts diront certains. 42 points dans le Game 3, 36 dans le Game 4, 43 dans le Game 5 décisif et 36 pour en finir dans le Game 6. Incroyable. Quasiment 35 points de moyenne sur les finales et évidemment un trophée de MVP.

