En Bref en NBA : Shaq dominé, LeBron scanné, Odom réconcilié

Cette année, une série époustouflante s’est prolongée : depuis 1985, aucune Finale NBA ne s’est déroulée sans la présence d’un coéquipier de Shaquille O’Neal.

Mais il y a peut-être encore plus dingue. La série des coéquipiers de… Martynas Andriuškevičius. La légende des Cleveland Cavaliers (6 matches en 2005-06 pour un cumulé de 9 minutes, 0 point, 4 rebonds et 2 steals) reste sur une série de 15 piges où l’un de ses coéquipiers a atteint au moins le deuxième tour des playoffs. Bon, ce coéquipier a souvent été LeBron James puisque l’autoproclamé King n’y est pas parvenu qu’en 2018-19. Mais cette année-là, Anderson Varejao a pris le relais en remportant le championnat brésilien.

Alors Shaq peut toujours se la raconter avec sa série, mais les vrais savent qu’Andriuškevičius est au moins aussi balèze !

Effet papillon

Un battement d'aile de papillon à Saint-Aubin-sur-Gaillon peut créer un tsunami à Vieux-Boucau-les-Bains. C'est la théorie du chaos, ou effet papillon, messieurs dames. Et bien cette théorie s'est une fois de plus confirmée cette semaine. Tenez-vous bien. Lundi 9 novembre, 20h45, James Harden reprend le chemin de twitter après 6 mois d'abstinence. Il poste une photo de lui. De dos. Dans le fond, un panier. Et un texte. Suspect le texte. 72 heures plus tard... Russell Westbrook demande son trade ! Oui messieurs dames ! Encore une fois, la preuve qu'une déviation très faible sur un paramètre infime peut avoir une influence énorme sur une situation résultante à une date ultérieure.

It was made for me you can’t compare me cuz I’m the realist. 🦍 🦍 pic.twitter.com/HRMSuq4NLC — James Harden (@JHarden13) November 9, 2020

Au poil près

Le NBA 2K21 "Next Gen" est d'un réalisme rare. On l'a vu sur les premières images, les graphismes sont juste époustouflants. Voire presque flippant. Tout y est. Les mouvements du jersey, les détails de la peau, les gouttes de sueur qui brillent sur les crânes, les tatouages, les barbes, mono-sourcil... tout ! A tel point que des internautes avertis ont même remarqué que les implants de LeBron James sont parfaitement identifiables ! Plus fort que Hubble, Patrick Jane et l'Œil de Sauron réunis, NBA 2K21 ne ratera aucun détail. Un conseil les mecs, vous avez intérêt à soigner votre épilation.

NBA 2k21 ‘Next Gen’ Graphics Are So Real You Can See LeBron James Hair Transplant pic.twitter.com/AR8xMM3Vre — DomisLive NEWS (@domislivenews) November 11, 2020

Y’a plus de jeunesse

Là où on voit que la NBA est quand même devenue bien plus soft qu'avant, c'est quand on apprend que Victor Oladipo est allé demander au moins trois fois à d'autres équipes s'il pouvait signer chez elles devant ses coéquipiers. Oui, DEVANT ses coéquipiers ! Et aucun d'eux n'est allé le goumer !!!! Saint Charles Oakley, relève-toi, ils sont devenus fous

Forme

Pour un mec qui n’a pas joué depuis 1972, John Wall n’a pas l’air d’avoir trop perdu

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Grosse surprise ! Mike Conley a décidé de ne pas exercer sa "early termination option". Il a finalement décidé de prendre ses 34 500 000 dollars. Bizarre, non ?

a décidé de ne pas exercer sa "early termination option". Il a finalement décidé de prendre ses 34 500 000 dollars. Bizarre, non ? Klay Thompson honore la Vice Présidente.

honore la Vice Présidente. Le potin du jour qui fait plaisir : après s’être fait larguer par Sabrina Parr qui ne se sentait plus d’être à ses côtés tant il avait besoin d’aide, Lamar Odom s’est visiblement remis avec elle. Encore une fois, on s’en fout (quoique…) de qui est en couple avec qui, mais c’est malgré tout un soulagement qu’Odom ne soit pas seul pour affronter ses démons.

qui ne se sentait plus d’être à ses côtés tant il avait besoin d’aide, s’est visiblement remis avec elle. Encore une fois, on s’en fout (quoique…) de qui est en couple avec qui, mais c’est malgré tout un soulagement qu’Odom ne soit pas seul pour affronter ses démons. Les Toronto Raptors pourraient finalement jouer à Tampa Bay cette année. Et là, la cote de la franchise sur le marché des free agents vient de monter en flèche.

Si un jour vous êtes réveillé en vous demandant “Mais pourquoi les Allemands kiffent le nudisme ?”, on a trouvé la réponse pour vous.

Rumeur : Houston aurait aussi des vues sur Serge Ibaka .

. Dans le plus grands des calmes, le président du Turkmenistan (où 50% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté) vient de faire ériger une statue en or pour son chien préféré. C’est J.R. Smith le gars ou quoi ?

le gars ou quoi ? DeMarcus Cousins ne sera pas prêt pour rejouer à la reprise de la saison. Triste. Mais pas surprenant. La vraie question est sera-t-il prêt un jour à rejouer au basket ?

ne sera pas prêt pour rejouer à la reprise de la saison. Triste. Mais pas surprenant. La vraie question est sera-t-il prêt un jour à rejouer au basket ? Russell Westbrook quelques minutes après avoir demandé son trade :

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Russ spending some quality time with his kids ❤️ (via @ninawestbrook) pic.twitter.com/LvXbLGR8U3 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 10, 2020

Fuite

Le casting de Expandables 4 a été révélé. Ca va envoyer du lourd.

This is a badass pic pic.twitter.com/JV7ZLlK8Q8 — NBA Central (@TheNBACentral) November 10, 2020

High Top

Kyle Kuzma apparaît dans pas mal de rumeurs de trade ces derniers jours. Faut dire qu'il est une des rares monnaies d'échange des Lakers encore sous contrat, donc forcément... Mais bon, il s'en cogne pas mal. Comme on l'évoquait lundi, il continue de faire le show sur les réseaux et puis en bonus, il est devenu un des porte-drapeaux de la marque Puma. Il a signé un joli deal de 15 millions de dollars avec la marque au félin et pourrait même avoir prochainement son propre promodel. En attendant, il joue les VRP de luxe en mettant en avant les dernières créations, notamment la dernière All-Pro Kuzma Mid en collaboration avec RHUDE. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on est TOTALEMENT à contre courant des modèles low de ces dernières années que les Kobe avaient largement démocratisé. Là c'est carrément le retour de la super super high. Les chevilles seront bien protégées pour l'hiver !

Le commentaire gratuit et honteux du jour

Tiens, Boris Diaw s’est laissé pousser les cheveux

Le souvenir honteux

Quand tu veux faire le bonhomme, mais que ton équipe est à -60

Le talent n’attend pas blablabla…

Idk any 7TH GRADE duos like this 🤯 pic.twitter.com/ltEGubzOup — Overtime (@overtime) November 12, 2020

Le clip du jour : Loyle Carner “Yesterday”

Le talentueux Loyle Carner est de retour en grande forme sur une prod magnifique signée Madlib.