En bref en NBA : nouvelle preuve que Jordan est un monstre, tatouage SM pour Ayton, Wiggins se prend pour Curry

Legacy

S’il peut y avoir des rumeurs comme quoi Jordan est le père de Butler, pourquoi un mec de 2,16 m qui a couché avec 20.000 femmes ne pourrait pas avoir un gamin actuellement en NBA ?

Triste

Toujours aussi compliqué pour Lamar Odom, que Sabrina Parr vient de quitter. Non ce n’est pas ça l’info, bien sûr. Le souci, c’est qu’on apprend par cette occasion que l’ancien Laker ne va toujours pas mieux. Son ex a en effet expliqué qu’elle n’est plus fiancée avec lui parce qu’elle ne se sent « plus capable d’être à ses côtés alors qu’il cherche l’aide dont il a désespérément besoin ». Bref, on ne sait pas spécifiquement de quoi elle parle - et c’est tant mieux - mais on est juste hyper triste que Lamar Odom soit toujours dans le mal.

Chef-d’œuvre

On ne va pas se risquer à se demander quelle maîtresse SM a fait le nouveau tatouage de DeAndre Ayton à coup de fouet, car il y a peut-être une tentative de message woke sur l’horreur de l’esclavage. Mais par contre, on va se permettre de krkrkrkr-ter sur le jeu de mot improbable qu’il s’est tatoué… DominAYTON… Wtfffffff ?

C’est qui le patron ?

Michael Jordan est celui qui a scoré le plus de points en moyenne contre… 16 équipes. C’est monstrueux, quand on pense que le suivant n’est meilleur scoreur que contre 6 franchises et le troisième que contre 3 teams. Sur ce point néanmoins, il ne souligne l’énormité de la stat que par rapport à ceux qui ont succédé à Jordan. Parce que si Wilt Chamberlain n’est « qu’à 6 », c’est aussi et surtout parce que pas mal d’équipes n’existaient pas à son époque.

Deuxième chose concernant Wilt Chamberlain : si sa moyenne face aux Lakers est aussi folle, c’est parce qu’il a fini sa carrière là-bas. Il n’a donc jamais été en situation de scorer quand ses stats déclinaient…

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

L’homme qui se blesse en descendant son escalier trouve que la NBA est bien trop soft de nos jours. L’homme qui se blesse dès qu’il met un pied dans le gymnase regrette l’époque où les gars « essayaient de s’arracher la tête ». Voilà, voilà...

Le fils de Lilian Thuram vient d’être appelé en équipe de France. Pan le coup de vieux dans la gueule. Riez pas, les jeunes. On sera là pour voir votre gueule quand Josh et Liam Parker formeront le backcourt des Bleus en 2037.

Les Sixers ne sont pas intéressés pour trader Ben Simmons contre un choix de draft, même si c’était le 1 ou le 2e.

contre un choix de draft, même si c’était le 1 ou le 2e. Philly toujours. Il y a un an pile, on se demandait si Daryl Morey n’allait pas se faire blacklister de la ligue pour son tweet sur Hong Kong. Finalement, il va prendre 60 millions de dollars sur 5 ans.

n’allait pas se faire blacklister de la ligue pour son tweet sur Hong Kong. Finalement, il va prendre 60 millions de dollars sur 5 ans. Les Wolves auraient des vues sur Devin Booker . Ca commence à parler de trade, etc. Donc, là on évoque le nom d’un mec qui potentiellement serait transféré de Phoenix vers Minneapolis. Ok, ok. En terme de torture climatique, on doit être sur un bon 8, voire 9 sur 10 donc.

. Ca commence à parler de trade, etc. Donc, là on évoque le nom d’un mec qui potentiellement serait transféré de Phoenix vers Minneapolis. Ok, ok. En terme de torture climatique, on doit être sur un bon 8, voire 9 sur 10 donc. A côté de Messi, James Harden est un défenseur sauvage.

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Meyers Leonard passent des vacances dans une baraque à Beverly Hills qu’il loue 35.000 dollars par mois. Sinon, c’était comment vos vacances de la Toussaint ?

passent des vacances dans une baraque à Beverly Hills qu’il loue 35.000 dollars par mois. Sinon, c’était comment vos vacances de la Toussaint ? Première victoire pour James Dolan depuis longtemps. Pas sûr qu’elle ravisse les fans des Knicks ceci dit…

depuis longtemps. Pas sûr qu’elle ravisse les fans des Knicks ceci dit… Bon bah là, c’est sûr, Andrew Wiggins va enfin franchir un cap. Ou pas. Ou alors, les Warriors essaient de faire croître sa valeur…

Voir cette publication sur Instagram Ball Handling drill of the day @22wiggins 💪🏾🔥 #jushoop Une publication partagée par Chris Johnson (@chrisjohnsonhoops) le 4 Nov. 2020 à 6 :50 PST

Voilà comment on imagine la plupart des joueurs pendant les passages trop techniques de la conf Zoom avec Adam Silver pour négocier le début de la saison.

Les Hawks auraient des vues sur Jrue Holiday. Comme la moitié de la ligue en fait.

Visiblement, le fait qu’un adolescent like une photo d’une meuf sur Instagram est digne d’être une actu. Alors bah voilà. Sinon, vous ça va ?

De plus en plus glauque : les services de protection de l’enfance disent qu’il y a une vidéo montrant Malik Beasley tenir une arme en direction de son fils...

tenir une arme en direction de son fils... L’une des conseillères spirituelles de Trump prie fort pour que les Républicains gagnent, comme la moitié des proprios de franchises NBA (sic)…

Mais la version remixée avec un chat et un beat d’Eminem est encore meilleure :

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP — Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

“J'ai dépensé sans compter !”

Les Bucks seraient prêts à tout pour s'attacher les services de Bogdan Bogdanovic. Même à récupérer un boulet ? Oui ! Même à récupérer Harrison Barnes ??? Oui !!! Non, mais le Harrison Barnes qui coûte 60 millions de dollars ?? Eh oui... Non, parce qu'on a rien contre Barnes. C'est un bon joueur, un bon camarade et un gars plutôt souriant (quoi que non ça en fait), mais son contrat est presque aussi toxique qu'un tweet de Trump. Bref, si les Bucks sont prêts à absorber son contrat, c'est vraiment que son coéquipier aux Kings, le tranchant Bogdan, est une cible prioritaire.

2 poids 2 mesures

Les Warriors auraient demandé à la NBA si, dans le cas où les matches se jouaient la saison prochaine sans public, ils pouvaient tout de même proposer à leurs riches abonnés disposant d’une suite de luxe dans leur salle de venir mater les matches tranquillou. Bah oui, après tout, eux n’ont pas de risque de se mêler à la foule ? Ouais… On aura surtout compris que les Warriors vont raquer une vilaine luxury tax cette année et que s’ils peuvent récupérer quelques dollars de ce côté là, bah ça ne les gênerait pas.

Ah mince...

Larry Nance Jr n’aime pas que son nom circule dans des rumeurs de trade. Pourtant le gars est là depuis longtemps non ? C’est le business NBA. Les joueurs le savent et le répètent à longueur de free agency. Il avait perdu l’habitude ou bien ? Quoi que il n’y a peut-être jamais eu de rumeur à son sujet en fait… Mince, c’est triste en fait. Désolé gros, on avait pas capté ton désarroi, mais c’est justifié en fait.