En bref en NBA : Westbrook dans la tourmente, PG à la cool, Millsap à Dallas !

Profitons de tout le bordel à Houston pour ressortir ces propos qui apparaissent totalement dingues a posteriori. Voilà ce que disait Stephen Curry à Budenholzer lors du All-Star Game 2019, à propos de James Harden :

Que tous ceux qui pensent que le Barbu se fiche de ses équipiers revoient leur jugement. Il est exactement sur la même longueur d’onde qu’eux, et ce depuis donc un an et demi : James Harden déteste jouer avec James Harden. Normal, il n’a pas changé et continue à croquer, comment voulez-vous qu’il aime ça alors qu’il veut jouer du beau basket ?

Et s’il se cassait de Houston pour se fuir ?

Puisqu’on parle des belles résolutions du passé côté Rockets, on ne peut s’empêcher de repenser aux déclarations de Russell Westbrook quand il est arrivé. Certes, c’était de la comm’, mais il devait vraiment y croire, puisqu’il était venu rejoindre son pote James Harden :

« Ce style, c’est un excellent fit pour moi. Il y a du spacing, la défense est étirée, je peux attaquer, pénétrer et ressortir. Défensivement, je peux changer et défendre. Ce style de jeu est quelque chose que j’attends avec impatience. C’est juste un rêve qui se réalise, de pouvoir retrouver un frère et un ami comme James. »

Il doit avoir une sacrée gueule de bois aujourd’hui…

Finalement le GM de Washington, Tommy Sheppart, a expliqué sur ESPN que Bradley Beal était la pierre angulaire des Wizards, donc ils veulent finalement le garder (AKA arrêtez avec vos rumeurs de trades bidons). Sinon, bah tout va s'effondrer. C'est le principe de la pierre angulaire. Mais imaginons que l'équipe soit en reconstruction. Imaginons que finalement ils veulent tout péter pour repartir sur de bonnes bases (ce serait pas con hein). Ça sert à quoi de garder la pierre angulaire au milieu d'un tas de débris ? Ouais. Nous aussi on voit pas.

Patrick Beverley était au restaurant avec Jordan Clarkson et PJ Tucker quand il a appris que Kawhi Leonard et Paul George signaient aux Los Angeles Clippers. Sa réaction ? Rien à foutre d’être dans un 5 étoiles italien, il a sauté sur la table en gueulant :

« I just won the fucking championship ! I just won the fucking championship ! »

Même au restau, l’intensité de tous les instants de Patrick Beverley est vraiment remarquable. Mais son côté Paco Rabanne, à parler trop vite et à faire des prévisions foireuses, c’est quand même compliqué…

