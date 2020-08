Décidément, les Brooklyn Nets semblent être maudits des dieux. Déjà privés de six de leurs principaux joueurs (Kevin Durant, Kyrie Irving, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Taurean Prince et Wilson Chandler) pour des raisons diverses et variées, voici qu’ils perdent Joe Harris, le deuxième meilleur scoreur de l’équipe dans la bulle.

On vient en effet d’apprendre que celui-ci avait quitté le campus d’Orlando hier après la courte défaite face aux Toronto Raptors pour des « raisons personnelles non médicales ».

Joe Harris has left the NBA Campus in Orlando due to a non-medical personal matter. The status of his return will be updated as information becomes available. — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 19, 2020

Une absence assez mystérieuse pour l'instant et surtout un très gros coup dur puisque, même s’il revient vite, que son absence est justifiée et qu’il se fait tester tous les jours contre le COVID-19, il devra au minimum être placé quatre jours en quarantaine à ce son retour, ce qui lui ferait à tous les coups manquer les matches 3 et 4.

Déjà menés 0-2 dans leur série, les Nets n’avaient clairement pas besoin de ça, surtout quand on voit la faible marge d’erreur qui est la leur. Dans le Game 2, ils ont longtemps mené face aux Champions en titre, mais se sont finalement inclinés 104-99 en raison de leur incapacité à trouver des solutions offensives lorsque les Raptors ont haussé leur intensité défensive et de leur trop grand nombre de balles perdues (17).

Gregg Popovich, l’intérêt fou des Nets toujours aussi persistant

Joe Harris, pour sa part, avait justement fait un gros match en finissant avec 15 points et 14 rebonds. Malgré toutes les belles choses qu'ils ont montré jusqu'ici en dépit des circonstances, on a bien du mal à voir comment les Brooklyn Nets pourraient espérer inverser la tendance après ce nouveau coup du sort…