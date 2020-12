Lors de cette intersaison, Evan Fournier a décidé de parier sur lui-même. Avec "une player option", le Français avait la possibilité de mettre un terme à son engagement avec l'Orlando Magic pour se retrouver sur le marché. Et malgré des Playoffs mitigés, il pouvait prétendre à un joli contrat.

Mais le Tricolore a d'autres ambitions. A la place, il a pris la décision d'activer cette dernière année, à tout de même 17 millions de dollars. Et sur cet exercice 2020-2021, le natif de Saint-Maurice va clairement jouer très gros. Dans sa "contract year", Fournier va devoir pouvoir sa valeur. L'objectif ? Progresser bien sûr. Mais aussi toucher le jackpot dans quelques mois.

Et pour débuter cette saison, l'international tricolore a déjà envoyé un vrai message. Pour le premier match, le Magic a fait chuter le finaliste malheureux de l'an dernier, le Miami Heat (113-107). Le principal artisan de ce succès d'Orlando dans ce derby floridien ? Fournier !

Evan Fournier a fait la différence dans le money-time !

Bien aidé par un Aaron Gordon également en forme, Fournier a été très clairement l'homme de cette partie. Immédiatement dans le bon rythme avec 8 points dans le premier quart-temps, il a profité de son adresse pour noircir la ligne des statistiques : 25 points à 9/13 aux tirs, 4 passes décisives et 3 interceptions.

Une belle copie sur le papier. Mais un bon match ne se mesure pas seulement à des points marqués ou à des statistiques bien complètes. Encore faut-il avoir un impact sur le match. Et de ce côté-là, le Français a tout simplement permis de faire basculer cette rencontre en faveur de son équipe.

Dans le money-time, alors que les deux équipes se trouvaient à la lutte pour la victoire, le joueur de 28 ans a tout simplement multiplié les actions décisives. Entré en jeu à 6 minutes de la fin de la partie, il a immédiatement marqué un tir à trois points pour permettre à sa franchise de prendre l'avantage (94-93). Dans la foulée, il a enchaîné avec une passe décisive pour Nikola Vucevic avant de réussir un nouveau tir.

A ce moment-là, Orlando a viré en tête et ne sera plus jamais rattrapé. Notamment car Fournier va continuer sur sa lancée ! Dans les deux dernières minutes de cette rencontre, le Français va encore faire très mal au Heat : 1 passe décisive et 4 points (dont un and one) pour sceller le succès des siens. 9 points, 2 passes décisives et des actions clutchs dans les 5 dernières minutes d'un match serré pour arracher la victoire, difficile de faire mieux pour lancer une saison !

Une année pour redistribuer les cartes

En tout cas, Evan Fournier va devoir désormais profiter de cette prestation pour engranger de la confiance. Très adroit sur ce match, il n'aura probablement pas cette réussite tout au long de la saison. Mais il doit conserver cette agressivité et surtout cette implication dans le jeu du Magic.

Avec ce succès de prestige face au Heat, Orlando se veut ambitieux sur l'exercice à venir. Avec une Conférence Est renforcée, le Magic n'a pas simplement l'intention de disputer les Playoffs et de sortir au premier tour. Cette franchise veut passer un cap et Fournier doit jouer un rôle dans cette progression.

"C'était une bonne victoire et tu veux toujours gagner ton premier match, surtout à la maison. Il s'agit bien évidemment d'une belle victoire face à une équipe comme Miami, qui est toujours difficile à jouer. Toutes les années sont différentes. Toutes les années, il y a des équipes qui ont envie de progresser, il y a des équipes surprises. Bien évidemment, nous connaissons la valeur de Miami. Donc ce match apporte de la confiance. Puis surtout, il démontre que nous pouvons rivaliser à un haut niveau", a commenté Evan Fournier.

Une première performance à rééditer dans les semaines et les mois à venir. Autant pour Orlando que pour Evan Fournier. Car avec de telles performances, les deux parties peuvent nourrir des ambitions. En tout cas, de notre côté, on en redemande : more champagne !