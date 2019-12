Auteur de belles performances de l'Orlando Magic, l'arrière français Evan Fournier fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un possible trade.

Malgré son match raté la nuit dernière face aux Chicago Bulls (103-95), Evan Fournier réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière. Face aux difficultés du Orlando Magic, l'international français a souvent surnagé et a permis à son équipe d'arracher quelques succès. De quoi lui assurer un bel avenir au sein de la franchise floridienne ? Pas forcément. L'été prochain, l'arrière aura l'opportunité de se trouver sur le marché en déclinant sa "player option". Actuellement payé 17 millions de dollars par an, le Tricolore peut prétendre à un chèque bien plus important lors de la Free Agency 2020. Du coup, il s'agirait d'un mouvement logique pour lui. Face à cette situation, les dirigeants NBA pensent que Fournier sera échangé par le Magic avant la deadline de février selon ESPN.

Mais quel intérêt pour Orlando d'échanger l'un de ses meilleurs éléments ? Pour éviter de le perdre sans la moindre contrepartie dans quelques mois bien sûr. Actuellement, la valeur du joueur de 27 ans reste élevée et le Magic pourrait obtenir de belles offres. Avec notamment des atouts intéressants pour une reconstruction. Alors que dans quelques mois, l'actuel 8ème de la Conférence Est n'aura plus la main sur ce dossier. Cependant, il y a tout de même une autre donnée à prendre en compte : Orlando, malgré un bilan de 13 victoires pour 17 défaites, se bat toujours pour une place en Playoffs. Cette possibilité peut-elle pousser ses dirigeants à conserver Evan Fournier ? Malgré le risque réel de le voir partir libre l'été prochain ? Tout va aussi dépendre si le Magic se donne vraiment les moyens de le retenir par la suite...