Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Knicks : 121-115

Hawks @ Cavs : 118-121

Sixers @ Pistons : 125-109

Bulls @ Magic : 95-103

Raptors @ Pacers : 115-120

Jazz @ Heat : 104-107

Spurs @ Grizzlies : 145-115

Nuggets @ Suns : 113-111

Rockets @ Kings : 113-104

Pelicans @ Blazers : 102-94

Wolves @ Warriors : 104-113

---

- Jamal Murray est l'une des raisons de la belle série des Denver Nuggets et du meilleur début de saison de leur histoire. Le Canadien a préparé Noël de la meilleure des manière avec un game winner asséné aux Phoenix Suns à 3 secondes de la fin pour compléter son match à 28 points et 7 passes.

La montée en puissance de Denver est aussi celle de Nikola Jokic, auteur d'un triple-double (22 points, 12 rebonds et 10 passes) et prêt à tout casser en 2020. Attention aux fêtes de fin d'année sur le plan culinaire toutefois.

- Le meilleur Holiday de cette fin d'année, ce n'est pas Jrue, ou Justin, mais Aaron ! Le petit dernier de la fratrie fait de très bonnes choses avec les Pacers. Cette nuit, titulaire à la place de Malcolm Brogdon blessé, le meneur a été décisif dans le match très intense contre Toronto. Les Raptors, encore privés de Pascal Siakam et Marc Gasol notamment, ont de nouveau gommé un retard au tableau d'affichage pour finalement s'incliner en prolongation sous les coups de boutoir d'Holiday, auteur de deux paniers à 3 points précieux durant l'overtime pour une copie à 19 points et 10 passes.

- Deux ans après le trade qui avait vu Blake Griffin et Tobias Harris échanger leur place à Los Angeles et Detroit, ce dernier a voulu montrer que la sienne était plus enviable aujourd'hui. Désormais à Philadelphie, Harris a inscrit 35 points contre 8 pour un Griffin autour duquel les rumeurs de trade vont continuer à s'intensifier. Les Sixers n'ont pas tremblé, notamment grâce à l'impact de Ben Simmons, auteur d'un triple-double (16 points, 17 passes et 13 rebonds).

- Le retour de suspension de John Collins avec Atlanta a été bon sur le plan individuel (27 points et 10 rebonds), mais l'intérieur n'a pas pu éviter une nouvelle défaite aux siens. Les Hawks ont été battus par une autre équipe articulée autour de jeunes, Cleveland, et son trio Sexton (21 pts)-Garland (21 pts)-Porter (15 pts). Il s'agit du 8e revers de rang pour Atlanta, bon dernier de la Conférence Est.

- Affronter des Wizards décimés par les blessures et les suspensions (coucou Isaiah) au Madison Square Garden n'a pas réussi aux New York Knicks. Washington et Ian Mahinmi, à nouveau titulaire (8 points et 9 rebonds), se sont appuyés sur Bradley Beal (30 points en... 38 shoots) mais aussi sur des éléments moins attendus : Troy Brown Jr à 26 points, 9 rebonds et 7 passes), Anzejcs Pazecniks à 20 pts ou même Gary Payton II, le fils du "Glove" à 10 pts, 11 rbds, 5 pds et 6 stls !

Frank Ntilikina, qui a cédé sa place de titulaire à Elfrid Payton, a joué 11 minutes pour 5 points et 3 passes à +5 de différentiel.

- Après trois défaites de suite, Orlando s'est relancé contre Chicago, grâce aux 26 points de Terrence Ross notamment. Evan Fournier n'était pas dans la forme de sa vie : 8 points à 2/5 en 32 minutes.

- Rudy Gobert a passé une soirée cruelle. Personne ne se souviendra de son superbe match contre le Miami Heat avec 18 points, 20 rebonds et 5 contres. Par contre, la vidéo du dunk de Derrick Jones Jr sur sa pomme va tourner toute la journée sur les réseaux.

Miami a enregistré une 13e victoire en 14 matches à domicile, alors que le Jazz a pour sa part commencé à bouger sur le marché avec l'arrivée de Jordan Clarkson, le départ de Dante Exum et la rupture de contrat de Jeff Green.

- Il y a des soirs comme ça où tout se passe à merveille pour les Spurs et où Gregg Popovich se voit sans doute continuer jusqu'en 2030. Le déplacement à Memphis était l'un de ces matches. Son équipe a marqué 145 points en shootant à 67.4% (62.5% à 3 points), avec 36 passes décisives et ses stars LaMarcus Aldridge (40 pts) et DeMar DeRozan (26 points 10 passes à 10/11) en pleine bourre. San Antonio est à une victoire de la 8e place, ce qui est presque inespéré vu le début de saison calamiteux.

Le blowout n'a pas empêché Ja Morant de régaler l'assistance.

- Si San Antonio s'est rapproché, c'est parce que Portland a fauté. Les Blazer se sont inclinés à domicile contre les Pelicans, en partie à cause de la très sale soirée du duo Lillard-McCollum à 3 points. Les deux hommes ont shooté à 2/20 en cumulé, tous les paniers extérieurs ayant été marqués par McCollum. C'est la première fois de sa carrière que le meneur de l'Oregon ne marque pas le moindre panier à 3 points après en avoir au moins tenté 7. Sans Carmelo Athony (23 points, 9 rebonds), le match aurait peut-être même été encore moins serré.

FOR HE'S A JOLLY GOOD MELO pic.twitter.com/GalBTxDid4 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 24, 2019

- Les Rockets se sont fait peur inutilement sur le parquet des Kings. Douchés par Sacramento il y a quelques jours sur un buzzer beater de Nemanja Bjelica, les Rockets avaient cette fois un peu plus le match en main. C'est en tout ce qu'ils pensaient avant de sortir un 4e quart-temps cataclysmique (16 points marqués à 3/17) qui les a vu dilapider presque entièrement un avantage de 25 points au tableau d'affichage. James Harden (34 points) et Russell Westbrook (28 pts) ont inscrit, à 3 points, deux des trois paniers en question dans cette ultime période.

- Perdre contre les Warriors cette saison n'est généralement pas un signe de bonne santé. Minnesota s'est enfoncé dans la crise en subissant une 11e défaite de suite sur le parquet du Chase Center. L'absence de Karl-Anthony Towns a été trop préjudiciable face à une équipe de Golden State qui va mieux depuis le retour de D'Angelo Russell. Le All-Star (30 points) a été bien aidé par Alec Burks (25 pts) et Draymond Green pour l'orchestration et la défense (9 points, 14 rebonds et 5 passes).