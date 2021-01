Fantasy BS/Reverse – Ep. 5 : Panache, comish à la bourre et trades culottés

La vie suit son cours en NBA et dans la Fantasy League BasketSession/Reverse ! Voici le quotidien de tout ce petit monde.

Un retard suspect

Vous aurez noté que l'épisode 5 de la Fantasy League n'est pas sorti un lundi comme d'habitude, mais un mercredi. Des rumeurs ont circulé et il nous faut y répondre avec la plus grande fermeté. Le commish préfère-t-il le sexe à son activité d'administrateur de la Fantasy League ? Absolument ! Mais malgré les allégations scandaleuses de certains membres de la ligue - sans doute pour tenter de stopper son irrémédiable ascension vers le top... 7 - il s'agissait d'un simple souci d'organisation personnelle. [Non Paul et Jérémy, "organisation personnelle" n'est pas le surnom de la partenaire d'ébats du commissionner, on vous voit venir]

Le classement au 27/01

Bricko continue de faire la course en tête et a même gagné un demi point sur son dauphin t'en fais pas un requin , Can par rapport à la semaine dernière. Jérémy, des Knicks Amer, fait la superbe opération de la semaine en passant de la 6e à la 3e place (!). Le bon début de saison des Knicks en NBA a l'air de se répercuter sur leurs fans !

Derrière, absolument rien n'est joué et, encore une fois, tous les GM qui avoisinent les 100 points peuvent encore largement espérer finir dans le top 5 et remporter l'un des cadeaux. Attention à Wissam, qui caracole en tête du nombre de matches joués par ses joueurs et risque de vite passer dans le rouge. Est-ce que notre Belge préféré ne serait pas un fan de Tom Thibodeau et des années 90 où le load management était passible de la peine de mort ?

NOTE DE SERVICE : Le General Manager de la Team Trichet, lanterne rouge, a donné autant de signes de vie ces dernières semaines que OJ Mayo, Hasheem Thabeet ou Jonny Flynn. Si quelqu'un est intéressé pour le remplacer, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse suivante : SexyComissionner95@caramail.fr . shai.mamou@gmail.com.

La punchline

Dans cette Fantasy League, on sait réagir à l'actualité avec la pointe de sarcasme qu'il faut.

Le panache player : La 7e Compagnie Pithivier

Arnaud et sa 7e compagnie sont en galère au classement, appelons un chat, un chat. Mais là où d'autres auraient abandonné et pioncé jusqu'à la fin de la saison, lui a décidé d'adopter une mentalité digne du personnage incarné par Jean Lefèbvre auquel il a voulu rendre hommage : la défaite avec panache. Il s'est donc lancé dans de grands travaux, avec du gros trade qui tâche et la promesse de faire bouger les lignes dans les jours qui viennent.

Il a donc démarré avec un trade à 4 joueurs contre 3, avec un autre hyper actif de la négociation et du deal, Jacques de la team Ciel Alfred Nobel. Juste avant, on avait eu droit à un trade à 8 joueurs entre Bricko et Greg de The Answer, visiblement décidé à ne pas végéter plus longtemps que ça dans les bas fonds du classement.

Même Wojnarowski n'est pas prêt pour les transactions qui semblent se préparer pour faire bouger les lignes...

Les deux trades

Les meilleurs joueurs de la semaine

Dans notre format de Fantasy, voici les joueurs les plus précieux de la semaine. Kawhi Leonard a permis à Cédric de gagner 4 points au classement, alors que Shaï et Jacques (TimmyTonyManu) ont réussi à placer deux joueurs dans le top 10. Louis (Emeu Bulls) a eu du flair avec Naz Reid pendant que Karl-Anthony Towns était de nouveau absent.

1- Kawhi Leonard (Cédric Paris)

2- Deandre Ayton (Space Jam)

3- Clint Capela (New Amsterdam Empire)

4- OG Anunoby (Lebig Brickowski)

5- Kevin Durant (New Amsterdam Empire)

6- Joel Embiid (TimmyTonyManu)

7- Kendrick Nunn (Yes We Can)

8- Stephen Curry (La Street Filocheur)

9- Naz Reid (Emeu Bulls)

10- Kyrie Irving (TimmyTonyManu)

Les meilleurs joueurs depuis le début de la saison

1- Nikola Jokic

2- Kawhi Leonard

3- Nikola Vucevic

4- Damian Lillard

5- Joel Embiid

6- Stephen Curry

7- Myles Turner

8- Kevin Durant

9- Paul George

10- Anthony Davis