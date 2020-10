L'équipe de France va elle aussi faire son retour à la compétition très prochainement. Après le report des Jeux Olympiques où on espérait les voir briller et décrocher une médaille dans la lignée de leur breloque en bronze au Mondial 2019, les Bleus vont en découdre fin novembre dans les qualifications pour l'Eurobasket 2022. Vincent Collet et ses hommes partent ainsi à Pau pour un stage et deux rencontres officielles, face à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne.

Vendredi, le sélectionneur a annoncé le nom des 13 joueurs appelés à défendre les couleurs tricolores lors de ces deux matches. Comme prévu, aucun joueur évoluant actuellement en NBA ne fera le déplacement pour le moment. Il en sera peut-être autrement ultérieurement, si les négociations entre les joueurs en question et leurs franchises connaissent une issue positive.

Huit joueurs de Jeep Elite ont été appelés, dont deux du CSP Limoges (Nicolas Lang et Jerry Boutsiele) et deux de la JDA Dijon (Axel Julien et Alexandre Chassang). Pour les étrangers, les deux "Espagnols" Andrew Albicy (Gran Canaria) et Axel Bouteille (Malaga) et les deux Turcs Amath M'Baye (Karsiyaka) et Mam Jaiteh (Gaziantep) seront de la partie.

Le groupe des Bleus

Meneurs : Andrew Albicy, Axel Julien, David Michineau

Arrières/Ailiers : Isaïa Cordinier, Axel Bouteille, Lahaou Konaté, Nicolas Lang, Axel Toupane

Intérieurs : Amath M'Baye, Alexandre Chasasng, Mathias Lessort, Jerry Boutsiele, Mam Jaiteh

Les cinq réservistes : Jonathan Rousselle, Hugo Invernizzi, Yakuba Ouattara, Damien Inglis, Yannis Morin et Abdoulaye N'Doye.

Vincent Collet s'est au passage exprimé sur l'absence des joueurs NBA.

"J'avais contacté les joueurs NBA. Ils étaient très enthousiastes à l'idée de disputer cette fenêtre. Nous avons pris acte du refus de la NBA de libérer les joueurs. Boris Diaw continue d'avoir des contacts avec la ligue. Il nous faudrait un feu vert rapide pour modifier cette liste. Les joueurs qui sont dans cette liste méritent le respect, on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'attendra pas le dernier moment pour procéder à quelques changements. Pour l'instant, on est plutôt pessimistes. Evan (Fournier), Nicolas (Batum) et Vincent (Poirier) étaient concernés, Frank (Ntilikina), Timothé (Luwawu-Cabarrot)... Moi aussi je suis déçu. C'était une belle opportunité de renforcer notre équipe et de travailler en vue de la suite. Mais on est obligé de prendre acte et de construire une équipe en conséquence. Pour Rudy (Gobert), la fenêtre tombe dans la période où il peut activer sa clause de renégociation".

Crédit photo : FIBA