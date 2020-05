Chaque semaine ou presque, un Afro-Américain meurt après un usage excessif de la force de la part des forces de police ou d'une initiative personnelle d'un citoyen qui a décidé de se prendre pour un justicier. Au coeur de ces drames, un racisme systémique qui s'est encore manifesté de façon terrifiante cette semaine. George Floyd, un citoyen du Minnesota, est mort après une intervention policière dont les images font froid dans le dos.

Dans une vidéo qui a provoqué le renvoi immédiat - pour une fois - des policiers présents, on y voit un officier bloquant avec son genou, pendant plusieurs minutes, le cou de l'individu, suspecté d'avoir rédigé de faux-chèques dans un magasin du coin... Les plaintes de Floyd, maintenu au sol, ont été vaines et il est décédé des suites de cette interpellation à la violence disproportionnée, quel qu'ait été le délit.

Au-delà de toute considération sportive, LeBron James est la superstar et le role-model dont a besoin la jeunesse américaine. Le "King" ne se défile pas lorsqu'il s'agit d'évoquer les problèmes de société aux Etats-Unis. Il l'a encore fait mardi, mettant en avant le caractère ignoble de cette tragédie et justifiant une fois de plus son soutien à Colin Kaepernick.

L'ancien quarterback des San Francisco 49ers avait fait scandale en NFL en s'agenouillant pendant l'hymne national pour protester contre les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains. Depuis son geste, Kaepernick n'a pas rejoué en NFL. LeBron James a donc de nouveau fait le parallèle dans un post Instagram.

"Est-ce que vous comprenez maintenant ? Ou est-ce que c'est encore flou ?", a légendé LeBron.

LeBron James n'est pas le seul à avoir été saisi d'effroi en apprenant cette histoire, qui remplace déjà le scandale autour de la mort d'Ahmaud Arbery. Steve Kerr, le coach des Golden State Warriors, a réagi avec le même désarroi.

"C'est un meurtre. C'est révoltant. Sérieusement, qu'est ce qui ne va pas chez nous ???", a tweeté Kerr.

This is murder. Disgusting. Seriously, what the hell is wrong with US???? https://t.co/wesEwd4Bb2 — Steve Kerr (@SteveKerr) May 26, 2020

Stephen Jackson, l'ancien joueur des Spurs et des Warriors notamment, connaissait bien George Floyd. La ressemblance physique entre les deux hommes était telle que "Jax" le surnommait "mon jumeau", comme dans ce message Instagram en réaction à ce drame.

"Mon jumeau s'était empressé de me prévenir qu'il avait déménagé dans le Minnesota pour conduire des camions. Il savait qu'il avait besoin de déménager pour être la meilleure personne possible. Repose en paix mon frère. On va faire porter ta voix".