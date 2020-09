Giannis Antetokounmpo sera agent libre en 2021. Et depuis plusieurs mois déjà, l'ailier des Milwaukee Bucks fait l'objet de nombreuses rumeurs. Le Miami Heat et les Golden State Warriors sont visiblement très intéressés par ses services. Et on peut probablement penser que toutes les équipes rêvent de recruter le Greek Freak. Ainsi, les performances de la franchise du Wisconsin sont particulièrement scrutées en Playoffs. Dans l'hypothèse d'un échec cette saison, peut-être dès le second tour contre le Heat, certains observateurs l'imaginent sur le départ. Et pour Brian Scalabrine, les Dallas Mavericks ont ainsi un vrai coup à jouer.

"Toutes les stars, je pense, peuvent envisager Dallas. Quitter une équipe, c'est toujours difficile, surtout pour un mec comme Giannis. Il suffit de penser à Dirk Nowitzki. Il était ainsi à fond avec Dallas. Et Giannis semble dans le même état d'esprit avec Milwaukee. Mais, je pense que Dallas a des chances. Comme Los Angeles, Miami ou les grandes équipes. Je crois que les Mavs, avec la situation financière, avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis... Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait aucune chance", a confié Brian Scalabrine pour 105.3 The Fan’s “K&C Masterpiece.

Comment les Mavericks veulent entourer Luka Doncic

On comprend totalement la logique de Scalabrine. Beaucoup de joueurs vont avoir envie d'évoluer à Dallas pour s'associer à Luka Doncic. Mais est-ce vraiment la mentalité de Giannis Antetokounmpo de former un Big Three ? En tout cas, si le Grec ne prolonge pas avant à Milwaukee, sa Free Agency risque de faire beaucoup parler...