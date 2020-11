Les Bucks ont-ils déjà convaincu Giannis Antetokounmpo de prolonger ?

Giannis Antetokounmpo peut signer pour le super max à partir de vendredi et il a jusqu’au 21 décembre pour prendre sa décision.

Les Milwaukee Bucks sont les grands vainqueurs de cette première soirée animée sur le marché des transferts. Les dirigeants ont tenu leur promesse en allant chercher du soutien pour Giannis Antetokounmpo. Jrue Holiday débarque dans le Wisconsin et Bogdan Bogdanovic vient lui aussi renforcer le groupe.

Jrue Holiday à Milwaukee, Bledsoe à NOLA : Giannis tient son nouveau meneur

L’équipe qui a terminé en tête de la Conférence Est lors des deux dernières saisons prend une dimension encore plus intéressante. Alors les Bucks n’ont toujours qu’une seule superstar, leur double MVP, mais ils semblent armés pour aller plus loin en playoffs.

Pour ça, ils ont notamment fait « all in » en se séparant de trois picks. Ils hypothèquent leur avenir pour Giannis Antetokounmpo. Sans doute parce qu’ils sont convaincus qu’il restera à Milwaukee. Le management lui fait confiance. Et les transferts mis en place sont des engagements forts. Peut-être même suffisants pour convaincre le Grec de prolonger dès cet hiver ?

Il se murmurerait donc que le joueur de 25 ans pourrait signer le super max d’ici le 21 décembre. Il peut se décider dès vendredi, au moment de l’ouverture de la Free Agency. Mais hormis pour en être débarrassé – et donc ne plus avoir à répondre aux questions sur le sujet – on ne voit pas pourquoi Giannis prolongerait dès maintenant.

Même s’il veut rester à Milwaukee. Il peut très bien attendre l’an prochain et parapher un deal encore plus juteux en profitant d’une possible hausse légère du Cap.

Bogdan Bogdanovic débarque aussi aux Bucks, Milwaukee monte une armada !