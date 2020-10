Les Warriors, le meilleur package pour faire venir Giannis Antetokounmpo ?

Les rumeurs au sujet de l’avenir de Giannis Antetokounmpo vont continuer à rythmer la NBA pendant encore un moment. Surtout maintenant que les matches sont terminés. Le double-MVP n’a pas l’air décidé à quitter les Milwaukee Bucks mais ça, c’est devenu presque accessoire au moment de commenter les spéculations. Parce que la franchise du Wisconsin n’a toujours pas passé le cap des finales de Conférence à l’Est. Alors la tentation de l’envoyer ailleurs reste forte, même si elle relève peut-être purement du fantasme journalistique.

On sera éventuellement bientôt fixé. Le « Greek Freak » est susceptible de signer une extension record avec les Bucks pendant l’intersaison. Mais s’il préfère attente, aller au bout de son contrat et se décider en 2021, lors de sa Free Agency, alors les rumeurs repartiront de plus belle jusqu’à l’été.

« S’il ne signe pas d’extension, Milwaukee aura une décision à prendre », note Ramona Shelburne. « Est-ce que vous pouvez risquer [de le perdre sans contrepartie] ? Est-ce que vous pouvez faire toute la saison avec lui et juste espérer qu’il reste ensuite ? Ou est-ce qu’il faut le transférer dans ce cas-là ? Et si oui, quelle équipe dispose du meilleur package ? »

Avant d’avoir l’avis de l’insider ESPN, notons que OUI, Milwaukee DOIT et VA garder Giannis Antetokounmpo même s’il ne signe pas cette extension. Parce que OUI c’est un risque à prendre avec un double-MVP. Les Cleveland Cavaliers n’ont pas transférer LeBron James un an avant l’expiration de son contrat à ce que l’on sache. Idem pour les Golden State Warriors avec Kevin Durant. A tiens, les Warriors.

« Je pense que les Warriors ont le meilleur package. Ça agace les gens que je dis ça mais je suis persuadé que ce sont eux qui ont le meilleur package. Ils ont Andrew Wiggins, le deuxième choix de la draft à venir et le choix des Wolves pour 2021, protégé top-3 puis non protégé en 2022. Peut-être qu’ils peuvent inclure Draymond Green ou Klay Thompson. »

Là sur ce point précis, nous sommes assez d’accord avec elle. Et on sait que ça agace les fans des Bucks. Mais il y a peu d’équipes qui peuvent proposer mieux. Les Mavericks n’ont quasiment plus de picks. La plupart des grosses équipes non plus. Green, Wiggins et deux choix très intéressants, ça reste le meilleur package pour Giannis Antetokounmpo. Mais encore une fois, il n’y aura pas de trade. La vraie décision, elle se fera quand il sera libre en 2021.

Bucks, Warriors, Heat… quelle est la meilleure destination pour Giannis ?