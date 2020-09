Mais quelle sera la prochaine superstar à changer d’équipe ? La NBA se pose la question et les franchises se maintiennent en alerte. Voilà déjà un an que de nombreuses organisations se préparent pour la Free Agency de Giannis Antetokounmpo en… 2021. Et encore, à la condition que le MVP ne prolonge pas avec les Milwaukee Bucks d’ici là. Il est éligible au super max cet été. S’il décide d’attendre, les rumeurs repartiront sans doute de plus belle.

Surtout que les Milwaukee Bucks sont dans une situation délicate. La franchise du Wisconsin est menée 0-2 par le Miami Heat en demi-finale de Conférence. Rien n’est fini mais le niveau de jeu proposé n’est pas à la hauteur du statut de favoris des Daims. En plus, la marge de manœuvre des dirigeants est limitée et il ne sera pas forcément facile pour eux de renforcer l’effectif en cas de nouvel échec.

En attendant, les concurrents des Bucks s’activent donc dans l’ombre. Et selon l’insider Vincent Goodwill, deux d’entre elles seraient en pole position pour recruter Giannis Antetokounmpo en 2021. Ce serait même le secret le moins bien gardé de la bulle Disney. Il confie que les Toronto Raptors et le Miami Heat – deux adversaires directs à l’Est – ont la grosse cote auprès du Grec.

La superstar aurait d’ailleurs déclaré à un professeur d’Harvard l’été dernier qu’il serait de plus en plus difficile de prolonger à Milwaukee si l’équipe ne passait pas un cap. Une information à prendre avec des pincettes volumineuses. En revanche, on notera que le climat tendu à Milwaukee – l’une des villes les plus racistes des Etats-Unis – et l’affaire Jacob Blake à Kenosha, quelques kilomètres plus loin, peuvent aussi pousser Giannis à partir. Il est papa depuis peu et réfléchirait à l’idée d’élever son fils ici.

Ça peut éventuellement jouer à l’avantage de Toronto. Nous, on aimerait surtout le voir dans une équipe où il serait associé à une superstar sur les ailes (ou à la mène), que ce soit à Milwaukee ou ailleurs. Histoire qu’il puisse vraiment dominer la ligue.